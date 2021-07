Janouška do vězení dopraví policie. Krajský soud v Brně vydal příkaz k dodání

Krajský soud v Brně vydal příkaz k předvedení lobbisty Romana Janouška do vězení. Stalo se tak krátce poté, co žalobce uspěl se stížností proti přerušení trestu. Janoušek měl původně přerušený trest kvůli zdravotnímu stavu. Na základě příkazu má být odsouzený dodán do nejbližší věznice.