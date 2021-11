Lobbista Janoušek chce dřív z vězení, žádá započítat nemoc do výkonu trestu

Městský soud v Praze obdržel žádost lobbisty Romana Janouška o započítání doby přerušení z důvodu nemoci do výkonu trestu. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. Ve vězení má strávit 4,5 roku, dosud tam byl zhruba rok a čtvrt. Pokud by soud žádosti vyhověl, mohl by tak Janoušek být zřejmě propuštěn.