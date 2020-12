Hospody od středy zavřou ve 20 hodin, rozhodla vláda. Lyžování nepovolila

Vláda zkrátí otevírací dobu restaurací na 20. hodinu. Důvodem je podle ministra Blatného časté zneužívání prodeje z okének během nočních hodin. „Jde dokonce o přistavování takzvaných vyhřívaných stanů k okénkům. Objevují se přeplněné bary, konzumace jídla a alkoholu na veřejnosti a na vánočních trzích, i když je to v rozporu s nařízeními,“ řekl Blatný.

Výdejová okénka se mají podle ministra zavřít společně s restauracemi, tedy ve 20 hodin. Přes den se přes výdejové okénko restaurací nesmí podle Blatného prodávat alkohol. „To je reakce na to, že i když byl zákaz prodeje a konzumace na místě, některé restaurace alkohol prodávali a lidé jej pak konzumovali například na trzích,“ vysvětlil ministr s tím, že pravidla platí od středy. Omezení neplatí pro rozvozy jídla.

První dávky vakcíny v lednu

Medikům ve čtvrtek skončí pracovní povinnost ve zdravotnických zařízeních, kterou kabinet vyhlásil 12. října. Vláda také dostala od ministerstva zdravotnictví očkovací strategii, která je podle Blatného připravená a připravuje se ještě prováděcí vyhláška.



„Už teď je jasné, že budou tři vakcinační úrovně, do kterých budou zapojeni na různých úrovních partneři a další subjekty, které budou tu vakcinaci provádět. Na začátku se jedná zejména o velká vakcinační střediska, postupně se budou přidávat přidávat menší nemocnice, praktičtí lékaři a další,“ řekl k očkovací strategii ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Nejdříve na přelomu roku se může do Česka dostat zhruba 400 tisíc dávek. Dalších zhruba milion dávek měsíčně bude proudit od března do září příštího roku. „To je dohromady více než pět milionů dávek. K tomu budou nastavené a uzpůsobené jednotlivé kroky, protože vakcinace bude nastupovat postupně,“ dodal Blatný.

Skóre PES, které je momentálně 64, se bude s nasazenám antigenních testů počítat jinak. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vydalo novou metodiku k používání antigenních testů. PCR testy se totiž používají i k ověření antigenních testů, některé výsledky by se tak do skóre započítávaly dvakrát. Podle ministra Blatného se má nový systém zohlednit v hodnocení rizikového indexu do týdne.

Manuál ke skiareálům máme, říká Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček připomněl, že Česko je na hraně mezi třetím a čtvrtým stupněm protiepidemického systému a proto je potřeba dodržovat pravidla, aby se PES nezpřísnil.



„Využívají se antigenní testy a to je zcela zásadní věc, která mírně mění pohled na index rizika a je dobře, že jsme zohlednili množství antigenních testů. Ty logicky zvyšují pravděpodobnost pozitivního testování,“ komentoval testy Havlíček. Manuál pro lyžarské areály je připravený.



„Konzultujeme ho na úrovni provozovatelů skiareálu, ale zveřejňovat ho budeme až v momentě odsouhlasení termínu vládou, kdy se budou moci otevírat. Bude to s předstihem, ale nyní ho na veřejnost ještě pouštět nechceme, dokud se neschválí,“ dodal Havlíček.

Novela krizového zákona počítá s pokutami za porušování nařízení vlády až 50 tisíc korun pro fyzické a tři miliony pro právnické osoby.



Vláda chce prodloužit nouzový stav

Nouzový stav chce vláda prodloužit o 30 dní, ten by tak trval do 11. ledna. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii platí do 12. prosince. O návrhu kabinetu bude Sněmovna jednat pravděpodobně ve středu.



Vicepremiér Jan Hamáček před jednáním vlády neočekával, že by kabinet zpřísnil opatření. Pokud by měly statistiky nadále stoupající tendenci, musela by vláda k úpravám opatření přistoupit, sdělil na pondělní tiskové konferenci. Lidi by ale podle něj v případě změny měla vláda včas informovat.

Denní nárůsty zjištěných nákaz covidem-19 ve srovnání s předchozími týdny klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Hamáček to ale nepřipisuje čtvrtečnímu přechodu ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému PES.

Hamáček řekl, že čtvrteční rozvolnění platí zatím příliš krátce na to, aby ovlivnilo statistiky epidemie. „Pokud to roste, je to reakce na něco před deseti nebo 14 dny. Může to souviset s tím, že jsme poslední dny ve čtvrtém stupni zaznamenávali, že očekávání bylo velké a dodržování opatření nebylo stoprocentní,“ uvedl.

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES je druhý den na 64 bodech, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. „PES jasně říká, že pokud koeficient je tři dny ve vyšším stupni, vláda rozhodne a přijme opatření. Nikde ale není specifikováno, že to musí být čtvrtý den,“ konstatoval Hamáček.

Kabinet v pondělí o věci jedná, řekl Hamáček. Nemyslí si však, že vláda opatření rovnou zpřísní. „Dneska žádné rozhodnutí v tomto směru neočekávám,“ uvedl.

Pokud bude trend pokračovat, musela by vláda k úpravám přistoupit, doplnil. Kabinet by se podle něj měl chovat předvídatelně a o případném zpřísnění dát lidem včas vědět. Odmítl ale sdělit, kolik dní předem by kabinet o úpravách opatření rozhodl.

Za jediný způsob, jak epidemii vyřešit, pokládá očkování. „Pokud nechceme žít v tomto podivném světě, kdy budeme sledovat skóre PES,“ řekl Hamáček.

Vakcinace, o které bude jednat vláda v pondělí, je podle Hamáčka projektem celosvětového významu. „Priorita je řádně připravit vakcinační strategii a trpělivě vysvětlovat občanům, že je to jediná cesta,“ uvedl.