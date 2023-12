České vědě ujíždí vlak, říká zakladatelka českých „Nobelovek“. Chybí jí podpora

Různé žebříčky vás zařazují mezi nejvlivnější ženy Česka. K čemu by měly ženy podle vás vliv využívat?

Jako vlivná se moc necítím, podobná ocenění vnímám spíše z pohledu inspirace pro další dívky a ženy, že to jde zvládnout. Odjakživa chci hlavně posouvat věci dopředu a vidět výsledky. Náš čas je omezený, proto se pouštím do věcí, kde mohu být prospěšná a věci posouvat. V tom vidím smysluplnost a svou hlavní roli.

V AI jsme měli náskok, Cenu Neuron za její vývoj dostal Tomáš Mikolov před osmi lety. Nikdo tomu, co dělá, moc nerozuměl. Dnes Česko a Evropa řeší spíše legislativu kolem AI a zaostáváme.