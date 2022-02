Hrad zveřejnil platy vedoucích. Nejvíc bere Mynář, nejhůř placený je Ovčáček

„Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář se rozhodl zveřejnit v rámci otevřenosti vůči veřejnosti výši platů vedoucích zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky,“ informoval v pondělí v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Kolik za své služby dostávají, zveřejnila už v roce 2020 samotná Kancelář prezidenta republiky, ale až poté, co jí to nařídil Městský soud v Praze. Platy rovněž monitoruje web PlatyÚředníků.cz. V samotném seznamu jsou zveřejněné příjmy jednotlivých vedoucích zaměstnanců, a to včetně mluvčího Jiřího Ovčáčka, vedoucího KRP Vratislava Mynáře či ředitelů zahraniční či administrativní sekce.

Podle tabulky, kterou hrad zveřejnil, si Ovčáček loni přišel i s odměnami na 914 828 korun. Měsíčně tedy na zhruba 76 tisíc korun. Podle zveřejněných platů je však Ovčáček nejhůře placeným vedoucím zaměstnancem. Oproti roku 2020 si však přilepšil. V roce 2020 byl jeho čistý plat za rok 708 200 korun. Co se týče odměn, ty mu oproti loňsku klesly. V roce 2020 mu odměna vyšla na 195 065.

V loňském roce předseda výkonné rady Asociace Public Relations Patrik Schober řekl, že by si Ovčáček zasloužil za svou práci vyhazov. Právě Asociace Public Relations hradnímu mluvčímu loni v říjnu vystavila takzvanou červenou kartu. Odborníci z oboru se od Ovčáčka jasně distancovali a uvedli, že ve svých vyjádřeních „lže, rozděluje společnost a záměrně nálepkuje.“

Výše platů vedoucích zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky. | foto: KPR

Ovčáček dlouhodobě odmítá mluvit s novináři. Kromě toho se loni v prosinci proslavil opileckým skandálem. Tehdy se přiznal, že v pátek (17. prosince 2021 pozn. red.) okolo třetí ráno byl za doprovodu policie opilý převezen do nemocnice. Ovčáček pro CNN Prima NEWS řekl: „Chci se všem omluvit – záchranářům, policistům i panu taxikáři – za to, co se stalo. Bylo to výjimečné selhání, kterého mi je nesmírně líto. Prosím o odpuštění.“

Další výraznou osobou Hradu je vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Ten si v loňském roce vydělal 1 396 777 korun. K tomu získal odměny ve výši 493 873 korun. Oproti roku 2020 si i on polepšil. V předchozím roce byl jeho roční plat 1 382 006 korun. Ale naopak i u něj byly v roce 2020 odměny vyšší, a to 573 922 korun.

Mynářova kancelář však nyní čelí podezření, že záměrně skartovala tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Mynář nezpochybnil, že Hrad dokumenty skartoval, z jakého důvodu se tak stalo, nevysvětlil. Mynář podle nich zároveň odmítl, že by někdy četl materiály, k nimž nemá bez bezpečnostní prověrky přístup.

Nad milion Mynář, Novák i Mužák

Redakce iDNES.cz se již v loňském roce podívala, jakou pracovní náplň Mynář má a na kolik si z peněz daňových poplatníků přijde. „Primárně je to nejvyšší podřízený a nejvyšší úředník prezidenta. Úloha kancléře vždycky byla, že to byl nejbližší tajemník a jeho vliv byl velmi důležitý. Například si vzpomenu na kancléře Jaromíra Smutného, který byl velmi blízkým spolupracovníkem Edvarda Beneše,” řekl k postu kancléře politolog Jan Kubáček.

Ten zároveň podotkl, že kancléř, tedy Mynář, je něco jako vizitka prezidenta republiky. „Často vystupuje jako emisar právě jménem hlavy státu, jak vůči premiérovi, tak ministrům či samosprávě napříč republikou. Má obrovskou odpovědnost,” vysvětlil politolog.

Po Mynářovi nejvíce z hradní kapsy bere zástupce vedoucího KRP - ŘS. Tuto pozici zastává Petr Mužák. Ten si za loňský rok přišel na 1 042 830 korun. K tomu na odměnách dalších 226 930 korun. Přes milion si loni vydělal ještě ředitel administrativní sekce Jan Novák.

Politolog Jan Kubáček rovněž pro iDNES.cz v minulosti podrobněji nastínil, co vlastně pracovníci prezidentovi kanceláře mají na starost. „Primárně vytváří odborné podklady a připravují je pro prezidenta. Čímž vytváří nějakou strategii de facto pro zástupce České republiky navenek i dovnitř. Připravují také protokolární věci, všichni si asi vybavíme 28. říjen. S tím ale úzce souvisí i oslovování, respektive uvádění do úřadů velvyslanců, kteří zastupují v zahraničí státy na českém území,“ vysvětlil úlohu pracovníků kolem prezidenta.

Kancelář prezidenta republiky (KPR) Původní československá prezidentská kancelář vznikla v roce 1919, po rozpadu Československa na ni v roce 1993 navázala česká prezidentská kancelář. Sídlí na Pražském hradě a v jejím čele je vedoucí, neoficiálně zvaný kancléř, kterým je od roku 2013 Vratislav Mynář.

Podle něj také vytváří určitá stanoviska v otázkách ekonomické diplomacie či zahraniční politiky. Rovněž vytváří a připravují podklady v oblasti akademické a soudní, protože prezidentovi přináleží privilegium jmenovat akademické hodnostáře a soudce, popřípadě generály. „Je tam i vojenská úloha. Prezident má pozici a právo, aby se seznamoval s bezpečnostní situací republiky. Poté totiž zastupuje stát navenek, třeba v NATO,“ říká politolog.

Nejedlý nemá z práce pro Zemana „vůbec nic“

V neposlední řadě se rovněž velmi často skloňuje jméno Martina Nejedlého. Ten však na seznamu lidí, které Hrad platí, nefiguruje. Nejedlý i Hrad dlouhodobě tvrdí, že je neoficiálním poradcem prezidenta.

Mynář loni v rozhovoru pro Blesk opět zdůraznil, že Nejedlý nemá z práce pro Zemana „vůbec nic“. „Občas tady použije kancelář, když ho prezident potřebuje, poradí mu,“ doplnil. Nejedlý podle něj dochází na Hrad pravidelně asi dva dny v týdnu.

„Spolupracujeme 15 let a za tu dobu se stal mým nejlepším kamarádem,“ řekl pro Blesk Mynář. Nejedlý se ho údajně zastal v těžkých chvílích, o co šlo, však neřekl. Jelikož není Nejedlý formálním zaměstnancem Hradu, nemusí mít žádnou bezpečnostní prověrku. Od roku 2013 však disponoval diplomatickým pasem. Ten však loni nařídil tehdejší ministr zahraničí Jakub Kulhánek vrátit.

Podle politologa Kubáčka se úloha Nejedlého těžkou posuzuje. „Neznáme jednoznačně jeho mandát, tak vlastně vycházíme z toho, že to je často člověk, který vyjednává ve jménu prezidenta a zvláštností je, že nemá oficiální pozici, nemá placený úřad. Ukazuje se ale být velmi výraznou autoritou,“ vysvětlil Kubáček, který zároveň dodal, že jeho pozice je velmi důležitá: „Nejenom v ekonomické otázce, ale také často vyjednává řadu neformálních věcí.“