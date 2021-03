Dlouhá cesta hraběte z Braníka. Zemřela hlava jednoho z nejstarších českých rodů

Hraběcí rod Kolowratů nenáviděli nacisté i komunisté. Jejich cesta vedla z Prahy až do Ameriky. Deník The New York Times přinesl před několika dny nekrolog úspěšného právníka a olympionika Henryho Kolowrata juniora. V americkém nekrologu ale chybí, že Henry jr., či česky Jindřich, byl hlavou starého českého rodu Kolowratů, kterou neklidné 20. století vyhnalo do amerického exilu.