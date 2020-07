Trochu jiná šlechtična. Kolowratová sní o olympiádě: Máme životní šanci!

Když na jaře 1974 rozcuchaný grázl Bobby Clarke a jeho banda darebáků oblečených do uniforem Philadelphia Flyers ukořistili Stanley Cup, způsobili průlom v dějinách NHL. A aniž by to tušili, ovlivnili též dění v jednom výjimečném českém šlechtickém rodu, jehož počátky sahají až do 13. století. „Vyrůstal jsem kousek od Philadelphie a díky jejich úspěchu jsem se začal víc zajímat o hokej,“ říká Henry Kolowrat. „Už dřív jsme v zimě bruslili na rybnících, ale až po triumfech Flyers jsme začali hrát s míčkem na ulici. A samozřejmě taky s pukem na ledě.“