Hokejistky dostanou americkou profesionální soutěž, hrát se bude od ledna

Americké kluby z takzvané Original Six budou mít základny v Bostonu, Minneapolis-St. Paulu a New Yorku, kanadské budou sídlit v Montrealu, Torontu a Ottawě. Podrobnosti ohledně hal, názvy klubů a loga budou zveřejněny později.

První ročník PWHL začne v lednu 2024 a potrvá do konce května nebo začátku června, počítá se s přestávkou na dubnové mistrovství světa. Další sezony by měly začínat v listopadu a hrát se budou do května.

Od 1. září budou mít kluby možnost po dobu deseti dnů podepisovat první smlouvy s volnými hráčkami, 18. září se pak uskuteční draft, při kterém si budou kluby vybírat hokejistky podobně jako týmy NHL.

V premiérové sezoně by týmy měly odehrát v základní části 24 zápasů, z toho polovinu na domácím ledě, ne však nutně na stejném místě. „To znamená zápasy v jiných městech, která nejsou městy v naší ‚Original Six‘, a to jak ve městech s kluby NHL, tak možná i ve městech, v kterých se NHL nehraje,“ řekl člen představenstva PWHL Stan Kasten, prezident baseballového klubu Los Angeles Dodgers. Jeho vlastníci PWHL financují, členkou správní rady je například tenisová legenda Billie Jean Kingová.

Ke vzniku soutěže dnes poblahopřáli i představitelé NHL. „Jsme nadále připraveni podporovat ženský hokej a těšíme se na spolupráci s PWHL na rozvoji našeho sportu,“ uvedla NHL.