STALO SE DNES: Ukrajina ničí ruskou infrastrukturu. Česko získá další zásoby plynu

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského umožňují západní zbraně ukrajinské armádě provádět útoky na ruské logistické zázemí. S jejich pomocí je ukrajinská armáda schopná přesných útoků na muniční sklady, zásoby paliva či kontrolní centra. Vladimir Putin vyrazil na svou první zahraniční cestu od invaze mimo postsovětské země.

Případ znásilnění čtyřleté dívenky, kterého se měl dopustit její otec, začal rozplétat zlínský krajský soud. Dítě se svěřilo matce, ta zalarmovala policii. Otec tvrzení kategoricky odmítá. Vzniklou situaci si neumí vysvětlit jinak, než že dceru někdo navedl.

Oscarová herečka Natalie Portmanová dospívala před kamerou. Ve třinácti letech úspěšně debutovala po boku Jeana Rena v dramatu Leon od Luka Bessona a celosvětovou slávu jí přinesla o pět let později role mladé princezny Padmé Amidaly v sáze Star Wars. Nyní se rodačka z Izraele vrací do komiksového světa Marvelu filmem Thor: Láska jako hrom.

Ve spolupráci s energetickou skupinou ČEZ se Česku podařilo zajistit kapacitu na speciálním LNG terminálu v oblasti nizozemského pobřeží. Česká republika bude každý rok takto zpracovávat asi tři miliardy kubíků plynu, uvedl v úterý ministr průmyslu Jozef Síkela. To je asi třetina toho, co do Česka ještě loni proudilo z Ruska. Podle Síkely jsou zajištěné už i konkrétní přepravní trasy.

Covid se vrátil. Máme se bát? Letní vlny známe z ostatních zemí a pravděpodobně se rychle přežene, odpovídá epidemiolog a host podcastu Kontext Roman Prymula. Jak ministr Válek, tak i exministr Prymula vidí klíč v proočkovanosti, ale dostat lidi na čtvrtou dávku bude složité. A skutečný boj přijde na podzim.