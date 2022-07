KONTEXT: Letní vlna se přežene, vládě chybí strategie pro podzim, míní Prymula

Poslechněte si celý rozhovor s Romanem Prymulou v Kontextu:

„Další navyšování nad 64 procent proočkovanosti bude enormně složité, protože zbytek jsou lidé, kteří se nechtějí očkovat. Vkládaly se velké naděje do jiných očkovacích látek jako ty proteinové, ale ukázalo se, že se alternativními látkami nenechalo očkovat mnoho lidí,“ komentuje slabý nárůst plně očkovaných v populaci Roman Prymula.

Roman Prymula (1964) Epidemiolog, vojenský lékař v hodnosti plukovníka, bývalý ministr zdravotnictví. V březnu 2017 se stal náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Od března 2021 je poradcem prezidenta Miloše Zemana. Jeho působení na ministerstvu ukončila aféra Vyšehrad. Za tvrdého lockdownu se sešel s předsedou poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci Vyšehrad. Přestože v čele rezortu zdravotnictví stál pouhých šest týdnů, stal se prvním politikem v novodobé české historii, který při výkonu úřadu obdržel od prezidenta nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.

Epidemiolog a exministr zdravotnictví to dává za vinu slabé komunikaci ze strany ministerstva v posledním půl roce a stejně to vidí i s plánem rezortu na vypořádání se s nadcházejícím podzimem.

„Je pravdou, že komplexní plán minulý týden představen nebyl. Celý systém reaguje pouze na nějaké výkyvy, které mohou nastat a které se promítnou ze zahraničí, ale žádná česká strategie tady vidět není,“ míní Prymula.

„Můžeme se dostat do problémů. Důraz na očkování tu mnoho měsíců nebyl a je nutné uvést celou populaci do pohotovostního režimu, že bude potřeba se očkovat. Nebude to jednoduché,“ varuje.

Koronavirus letos svým brzkým nástupem překvapil kdekoho. „Po naší dvouleté zkušenosti jsme usoudili, že je covid sezonní onemocnění. Jenže se vyskytly se subvarianty BA.4 a BA.5. Dokáží eliminovat letní nevýhody, jako ultrafialové záření a malou koncentrací lidí v uzavřených prostorech,“ vysvětluje epidemiolog Prymula charakteristiku nových mutací.

„Tyto varianty jsou v přenosu nesmírně rychlé. Člověk se stihne nakazit za patnáct sekund oproti starším mutacím, které vyžadovaly patnáct minut,“ dodává. Odborníci odhadují, že tyto subvarianty, jež na začátku července v populaci dominovaly v 87 procentech, jsou až desetkrát nakažlivější.

O smrtnosti však podle Prymuly zatím data nemáme. „Průběhy jsou každopádně spíše mírnější, dokonce po omikronu nevídáme ani post-covidový syndrom, ale jsou to předběžné informace,“ říká.

Na možnou mírnost subvariant poukazují i počty pacientů s velmi závažným průběhem na jednotkách intenzivní péče, kterých bylo v pondělí celkem 27. Na podpoře dýchání je závislých 109 pacientů. „S vytížeností na tom budeme lépe než loni. S kapacitami v nemocnicích jsme na tom dobře. Hovořilo se dokonce o reprofilaci akutních lůžek. Pandemie ukázala, že nadstav má své výhody,“ uvádí Roman Prymula.

Na druhou stranu se subvarianty vyznačují vysokou reinfekcí. Podle Prymuly dokáží prolomit jak přirozenou imunitu získanou onemocněním, tak tu získanou očkováním. I tak ale vakcíny prokazatelně chrání před těžším průběhem onemocnění koronavirem.

Právě v pondělí započalo očkování čtvrtou dávkou. Podle Romana Prymuly však ministerstvo přichází s druhým boosterem příliš pozdě. „Máme tu téměř sedm milionů lidí, kterým za uplynulé měsíce vypršela imunita získaná očkováním a pokud všichni nedostanou v nejbližší době booster, efekt očkování bude výrazně nižší. Nedovedu si představit, že bychom během jednoho měsíce od 15. srpna, kdy startuje kampaň, proočkovali takové množství lidí, přičemž část z nich se pravidelně očkovat nechce,“ vysvětluje.

