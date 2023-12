Digitalizaci stavebního řízení musí řešit ministerstvo dopravy, žádá ANO premiéra

Na ministerstu pro místní rozvoj podle hnutí ANO neexistuje žádný odborný tým, který by byl schopen digitalizaci realizovat. Upozornilo také na to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil dříve vyhlášený tendr. Digitalizace stavebního řízení je průšvih hnutí ANO, který dávám do pořádku, uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Na úterní tiskové konferenci představí dodavatele klíčové části DSŘ, dodal.

Urychlení stavebního řízení je podle hnutí ANO jednou z mála věcí, na kterých je shoda napříč politickým spektrem. „Jistě i vy sám jste už zaznamenal nejistotu a znepokojení, které v této věci panují napříč obcemi, kraji, profesními i odbornými svazy, ale i napříč soukromými subjekty,“ poznamenal v dopisu Fialovi první místopředseda ANO, stínový premiér Karel Havlíček.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna na konci listopadu definitivně zrušil tendr na DSŘ, který MMR vyhlásilo v březnu. Potvrdil tak rozhodnutí svého úřadu ze září. Ministerstvo je přesvědčeno, že v tendru postupovalo zcela transparentně. Připravuje správní žalobu, řekla ČTK dříve mluvčí ministerstva Veronika Hešíková.

„ANO vedlo MMR od roku 2014, soutěže na DSŘ ale jejich resort vypsal až dva dny po posledních volbách do Poslanecké sněmovny, pozdě a ještě špatně. Byly nejméně o miliardu předražené a chyběly důležité funkce,“ uvedl Bartoš. Argument, že na MMR chybí odborný tým, je podle něj úsměvný, protože ministryně za ANO Klára Dostálová po svém odchodu nechala na oddělení DSŘ jediného zaměstnance, který vzápětí sám odešel. „Tým, který jsem na ministerstvu postavil od základů, byl schopný soutěže předělat a vyhlásit za necelý rok,“ dodal ministr. Hnutí ANO a jeho politici podle Bartoše jen cíleně vyvolávají nejistotu a neklid mezi samosprávami a odbornými svazy.

ÚOHS se v současnosti zabývá i další smlouvou na DSŘ, kterou ministerstvo uzavřelo bez výběrového řízení v listopadu. Mluvčí úřadu Martin Švanda potvrdil ČTK, že ÚOHS obdržel dva podněty žádající zákaz plnění této smlouvy. Správní řízení ale zatím neskončilo.

Dodavatele systému pro digitalizaci stavebního řízení hledalo ministerstvo ještě za předchozího vedení od roku 2021, odhadovaná cena zakázky byla 1,9 miliardy korun. Ministerstvo ale původní tendr zrušilo a letos v březnu vyhlásilo novou soutěž, v níž na začátku června zvolilo nového dodavatele, který má digitalizaci provést přibližně o 1,2 miliardy korun levněji, než byla nabídka z roku 2021.

Tento tendr ÚOHS v září zrušil a zakázal plnění smlouvy do skončení správního řízení. MMR podalo rozklad k předsedovi úřadu, který ale jeho argumenty nevyslyšel a rozhodnutí prvního stupně potvrdil. Výběrové řízení je tak zrušené.

Digitalizaci stavebního řízení plánuje MMR spustit od července příštího roku. Jeho provoz byl oddálen už dvakrát, úplně původně měl být systém funkční letos v létě.