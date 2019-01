Požár hotelu a děti vypadlé z okna. Nejdramatičtější příběhy záchranářů 2018

Cyklista, jenž havaroval 5. listopadu v Žamberku, měl štěstí, že byl poblíž vojenský policista Martin Komló. Muži chtěl sice pomoct jiný svědek, jenže jeho neodborná pomoc mu mohla způsobit poranění míchy. Komló si toho včas všiml a zraněnému sám přispěchal na pomoc a udržoval jej při vědomí do příjezdu sanitky. Nebylo to poprvé, co Komló někomu zachránil život. V roce 2017 při Dnech NATO v centru Ostravy poskytl první pomoc muži, který upadl do bezvědomí. Ostatní kolemjdoucí dělali, že se nic neděje