Osm lidí se při požáru v Ostravě nadýchalo kouře. Devátý skočil z okna

Hasiči postupně zachránili po schodech či žebříku osm lidí. Samotný požár uhasili během pěti minut.

„Hlavní část naší práce spočívala v záchraně a vyvádění lidí ze silně zakouřeného domu, často za použití vyváděcích masek. Hasiči také pomáhali s ošetřováním obyvatel domu,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Jeden z obyvatel domu, pětatřicetiletý muž, se rozhodl před požárem uniknout na vlastní pěst oknem. Při skoku z prvního patra si ale způsobil těžké zranění nohy.

„Celkem záchranáři ošetřili devět lidí. Šest dospělých a tři děti. Všichni byli při vědomí a mimo ohrožení života,“ doplnil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Všechny pacienty převezli záchranáři do nemocnic, čtyři jeli do Vítkovické nemocnice, tři do Fakultní nemocnice a dva do Městské nemocnice v Ostravě.

Podle prvních odhadů požár způsobil škodu ve výši 150 tisíc korun.

„Největší škodu způsobil kouř, který poničil rekonstruované byty,“ uzavřel mluvčí Kůdela. Příčinu požáru objasní až další vyšetřování.