Za tornádo může HAARP. Milovníci konspirací vykopali starou teorii

„Mně to bylo hned jasné, že to nemohlo být jenom tak. Bylo mi to jasné, když jsem viděl tu katastrofu,“ píše jeden uživatel na Facebooku k příspěvku, že za ničivé tornádo může HAARP.

High Frequency Active Auroral Research Program (česky Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum) je výzkum prováděný od roku 1990 do roku 2014. Jeho hlavním cílem bylo studování ionosféry. Výsledkem měla být technologie, která by usnadnila komunikační a navigační systémy jak pro civilní, tak pro vojenský sektor.



„Vidím, že systém HAARP je zase plně v akci,“ okomentoval další uživatel.

Příroda? Ne!

„Počasí , které zažíváme, není přírodního původu, ale uměle vytvořené pomocí HAARPU. Chtějí lidem zničit úrodu, obydlí..připravit je o všechno. A na co jiného to svést než na přírodu...nikdo s tím nic neudělá neboť za to může „příroda“ ...to je lež. Mají k tomu potřebné všechny technologie. Doporučuji si vyhledat co je to HAARP. Mají patenty na hurikány, tornáda, tsunami,“ pouští se do vysvětlování konspirační teorie jiný uživatel.



Není to poprvé, co je výzkum HAARP spojován s různými konspiračními teoriemi. Jedna z nich tvrdila, že ji americké letectvo používá k vytváření zemětřesení, tornád nebo bouří.

Tato teorie vychází z toho, že výzkum probíhal nad zemským povrchem v takzvané ionosféře. To příznivce hoaxů vede k domněnce, že HAARP může pomocí vlnění a technologií ovládat jak počasí, tak například lidské myšlení.

Mnoho odborníků však vysvětlovalo, že výzkum rozhodně takový dosah neměl. Vžil se i příměr, že HAARP ovlivní ionosféru stejně jako ovlivníte Tichý oceán, když do něj hodíte kámen. Konspirátorům to ale nevadí.

„Velké věci podle těchto lidí musejí mít velkou příčinu,“ poznamenává Michael Shermer, šéfredaktor časopisu Skeptic.



Kde vůbec HAARP vznikl a zanikl?

Anténní systém vznikl u aljašského městečka Gakona. V 90. letech tam vznikl les sto osmdesáti zhruba dvacetimetrových anténních stožárů, a to na ploše zhruba 30 hektarů.



Od roku 1999 ho vědci i vojáci používali ke zkoumání vrstev atmosféry ležících zhruba 50 až 600 kilometrů nad povrchem Země, takzvané ionosféry. Pořizovací náklady ve výši 300 milionů dolarů hradilo americké letectvo, stejně jako náklady na běžný provoz v řádu milionů dolarů za rok.



V roce 2014 představitelé projektu na zasedání komise amerického Kongresu pro výzkum oznámili, že HAARP už splnil všechny cíle a že pokračování jeho práce bylo z hlediska letectva zbytečné. Letectvo pak nechalo antény rozebrat.