Generál Pavel startuje kampaň. Představí i sponzory, kteří ji budou platit

Generál Pavel patří mezi nadějné kandidáty na post prezidenta České republiky. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM/MARK má nejvíce přesvědčených voličů – 20 procent – bývalý premiér Andrej Babiš. Pavel by však duel s šéfem ANO v druhém kole, pokud by do něj oba postoupili, přesvědčivě vyhrál. Oficiálně však svoji kandidaturu ani Pavel, ani Babiš ještě neoznámili.

„Bude-li kandidát, který bude mít šanci vyhrát nejenom první, ale i druhé kolo, který podle mého názoru je člověkem, kterého bych na prezidentském postu klidně viděl bez jakýchkoli problémů, a bude mít v době, kdy se k té volbě budeme opravdu blížit, výrazně větší šanci, tak jsem připraven ustoupit a maximálně ho podpořit,“ řekl dříve Pavel.

Zájem ucházet se o prezidentskou funkci už projevily asi dvě desítky lidí. Dalším favoritem je podle průzkumů expremiér Andrej Babiš, který ovšem také svoji kandidaturu oficiálně nepotvrdil.

Prezidentská volba se uskuteční 13. a 14. ledna. Vyhlášením termínů začíná zároveň i předvolební kampaň, a to oficiálně 1. července. Takže i když třeba Babiš ji ohlásí až počátkem listopadu, jak v těchto dnech znovu řekl, stejně se mu bude jeho veřejná činnost – například jízda s obytným vozidlem po krajích – do toho započítala.

Podmínkou účasti ve volbách jsou podpisy minimálně 20 poslanců, deseti senátorů, nebo 50 tisíc občanů. Kandidátovi musí být v den hlasování nejméně 40 let.

Generál Petr Pavel stál v čele české armády od července 2012 do dubna 2015. Má za sebou několik zahraničních misí. V letech 1993-1994 byl zástupcem českého vojenského přidělence v Belgii, tři roky pracoval na velitelství NATO v Nizozemsku.

V roce 2003 zastupoval českou armádu v americkém štábu protiteroristické operace Trvalá svoboda. V září 2014 byl zvolen do čela nejvyššího vojenského orgánu NATO, kde působil v letech 2015 až 2018. Opakovaně potvrdil, že hodlá kandidovat v prezidentských volbách 2023.