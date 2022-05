Fugnování Cermatu je problém, říká Gazdík. Dopoledne představí další postup

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„To, že je Cermat problémem, vím od prvního dne, kdy jsem ve funkci jako ministr,“ uvedl v pondělí Gazdík.

Vyšlo totiž najevo, že ministerstvo školství poslalo do Cermatu kontrolory. Nelíbí se mu smlouva organizace na tisk přijímacích zkoušek na střední školy a materiálů pro maturity. A také fakt, že Cermat, který je příspěvkovou organizací MŠMT, platil desítky milionů korun za servis svých tiskáren.

„Některé zakázky, které Cermat v minulosti provozoval, se mi nezdají být přiměřené,“ řekl. Potvrdit, či vyvrátit to podle něj ale musí znalec nebo auditor. Až bude mít ministerstvo závěr soudního znalce, bude „podle toho činit“, dodal Gazdík.

Problém je ve smlouvě Cermatu na tisk přijímacích zkoušek na střední školy a materiálů pro maturity. Servis čtyř tiskáren, které si pro tisk testů před čtyřmi roky pořídil, ho vyšel za jediný rok na čtyřiadvacet milionů korun. Pokud se částka porovná s cenou za nákup tiskáren, tak to je téměř šestinásobek ceny. Během čtyř let, kdy smlouva platila, zaplatil Cermat za servis tiskáren celkem 96 milionů korun.

„Jsem nespokojený se způsobem, jak Cermat přistupuje k veřejným zakázkám, které se zdají nepřiměřeně předražené,“ sdělil v pátek redakci iDNES.cz ministr školství Petr Gazdík.

Tiskárny dodala Cermatu společnost Konica Minolta Business Solutions, která k nim rovněž poskytovala i zmíněný servis. Měsíčně si za něj účtovala částku přes dva miliony korun.

Podle slov ministerského náměstka pro IT a veřejné zakázky Milana Štábla „popis položky není dostatečný, protože není jisté, kolik se za objednávání služeb a materiálů zaplatí, co to je za položku, konzultace, veškeré náhradní díly do všech strojů,“ vyjádřil se Štábl.