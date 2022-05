Stroje jedou pořád, část je velmi poruchová, hájí kauzu tiskáren šéfka Cermatu

V pondělí vyšel článek na iDNES.cz a v MF DNES o předražených zakázkách a nespokojenosti ministerstva školství s prací Cermatu. Kontaktoval vás někdo z ministerstva?

(přemýšlí) Ne.

V článku jsme například informovali o dvoumilionové ceně servisu strojů, které se pořídily za čtyři miliony. V čem tato údržba spočívá?

Nejedná se pouze o servis strojů. Systém tiskového produkčního a kompletačního centra zajišťuje přípravu personalizované dokumentace, což je převážně softwarová záležitost.

Je tam kompletační a produkční linka (TPKC), která zajišťuje kompletaci dokumentace pro jednotlivé žáky, učebny (takzvané žákozkoušky), pro jednotlivá zkušební místa pro školy. Opravdu nejde jen o servis tiskových zařízení, ale o údržbu kompletační linky, dodávku papíru a tonerů a veškerého spotřebního materiálu a podobně.

Podle smlouvy se toner platí v několikahaléřové položce za průjezd papíru tiskárnou, papír se pak platí úplně zvlášť. Tiskárny jedou čtyři měsíce v roce a zhruba stejný čas jedou i samotné kompletační linky. Přesto se platí dva miliony měsíčně celý rok. To je přeci hodně.

V tom servisu je započtena částka i na grafické softwary, na tiskárny a na všechny další softwarové komponenty, které tam jsou. Navíc linky nejedou jenom čtyři měsíce, ale na tiskárnách probíhá před každým tiskem ještě předtisková příprava, která je zhruba měsíc.

Tisknou se i podklady pro takzvané pretesty pro pilotáže. Není pravda, že by tiskárny jely jenom v době, kdy se tisknout maturitní a jednotné přijímací zkoušky.

Ale v té platbě je započítána skutečnost, že můžete zavolat na help desk, a to ve standardní době od půl osmé do dvaadvaceti, jak je uvedeno ve smlouvě...

(přerušuje) No my máme 24/7.

Jenže ve smlouvě je to uvedeno jinak.

Ale co se týče servisu, ten máme celodenní. Máme to opravdu servisované tak, abychom v době, kdy se tisknou maturity, měli zajištěný okamžitý servis, protože jednodenní zpoždění by nám způsobilo velké problémy.

Jak často jezdí z Konicy Minolty, dodavatele techniky i služeb, servisní technik?

V období tisku jsou tady prakticky denně nebo obden. Jakmile se tiskne, jsou tady skoro pořád, aby se zabránilo v případě problému prodlevám.

Takže dané stroje jsou nekvalitní a jsou to vyhozené peníze, nebo...

(přerušuje) Víte co, uvědomte si, že tiskneme deset milionů tiskových stran ročně. Ve chvíli, kdy se vyrábí maturity a přijímací zkoušky, je potřeba, aby opravdu obě linky byly bezproblémové.

Takhle vysoký poplatek ale není potřeba platit v době, kdy se netiskne a tudíž na místě není tak často technik.

Říkala jsem vám, že v těch poplatcích jsou i maintenance (údržba technických systémů, pozn. red.) které jsou rozpočteny na dvanáct měsíců, že to nejsou jednorázové platby. V období mezi tiskem maturit a přijímaček se dělá kompletní údržba linky.

Obě kompletační linky jsou z roku 2009, takže v tuhle chvíli jsou technologicky a morálně zastaralé a jsou velmi poruchové a potřebujeme je pro další období řešit, abychom je měli bezporuchové a aby kompletace probíhala v pořádku. Školy potřebují dostat dokumentaci nabalíkovanou až na jednotlivé učebny a bezchybně.

Zmínila jste, že v období, kdy se tiskne, je tam neustále někdo z Konicy. Znamená to, že máte ještě další domluvu, že když budete tisknout, bude technik na místě, nebo jezdí na vyžádání, když nastane problém?

V tu dobu, kdy se tiskne, tak je na telefonu a prakticky okamžitě přijede, když potřebujeme.

Jak často se stává, že by někdo jezdil?

Je tady prakticky denně nebo obden, hlavně kvůli kompletační lince, protože je za hranicí životnosti.

Existují o servise záznamy?

Pochopitelně.

Můžeme je vidět?

V tuhle chvíli vám na to nejsem schopná odpovědět, vzhledem k tomu, že celé TPKC běží v bezpečnostním režimu, protože se tisknou informace veřejně nepřístupné. Musím prověřit, do jaké míry vám tyto informace můžeme poskytnout.

Když jsme na téma drahého servisu kontaktovali vašeho mluvčího, argumentoval tím, že Konica pomáhá dodržet bezpečnostní standardy. Jak?

Tiskárny jsou přímo napojeny na kompletační linku, takže tiskaři nevidí, co tisknou. V případě, kdy dojde k záseku a je potřeba vytáhnout zaseklé papíry, jsou u toho dva lidé, kteří se u toho vzájemně kontrolují, aby se zaseklé papíry skartovaly.

Nad krizovými místy, kde může dojít k záseku, jsou kamery, abychom zabránili tomu, že se nějakým způsobem dokumentace nevynese. V tiskárně se nesmí používat mobily a i technici, kteří jezdí, mají podepsané sliby mlčenlivosti a musí nám podepsat prohlášení, že nemají v dané době žádného příbuzného, který by maturoval nebo dělal přijímačky na střední školu.

To platí i pro naše pracovníky. Z kompletační linky vyjíždí balíčky, do kterých není vidět. Tiskařům se dostávají do ruky jenom zabalené balíky.

Mluvčí potvrdil, že původním záměrem Cermatu na novou smlouvu bylo jít cestou jednacího řízení bez uveřejnění. Nakonec to bude otevřená soutěž. Máme informace, že i v tomto případě je dodávací dokumentace napsaná tak, že působí, jako by byla napsaná pro jediného dodavatele.

Dokumentace je napsaná tak, aby splnila to, co v danou chvíli potřebujeme. Potřebujeme revitalizovat kompletační linky. Je to napsané tak, aby bylo možné vyrábět dokumentaci v tomto režimu, rozhodně to není psané pro jednoho dodavatele. Do té soutěže se může opravdu může přihlásit kdokoliv, kdo je schopný potřebnou technologii vyvinout a dodat.

Zmínil jsem několik bodů, podle nichž není ministerstvo školství spokojeno s prací Cermatu. Necítíte tlak na přehodnocení svého působení ve vedoucí pozici společnosti?

K tomu se nebudu vyjadřovat.