Neshodli se, co je to krása. Festival spisovatelů v Praze začal rozpačitě

„To mě nezajímá, mě zajímá láska, sex a zármutek lidí, kteří vypadají jako většina z nás,“ řekl autor předlohy ke slavnému filmu Hodiny na setkání v Senátu, kde se 29. ročník festivalu bude konat do neděle.



Trojici řečníků doplňoval filozof François Jullien a debatu moderoval velvyslanec ČR ve Francii Petr Drulák. Cunningham na téma úvah o tom, co je v současném světě považováno za krásu, připomněl pokus s počítačovým programem, který z libovolného portrétu udělá zcela symetrický obličej tak, aby odpovídal dnešnímu kánonu krásy.

„Když pak lidem ukázali fotografii před a po úpravě a tázali se, komu více věří a kdo jim z těch dvou připadá více inteligentní, poukázala většina na korigovaný, symetrický obličej. To je nepochopitelné,“ uvedl.

Greerová, která do debaty vstupovala věrna svému kritickému psaní s poukazy na nutnost zachovávat si chladnou hlavu a odstup od propagandy všeho druhu a tendencí podléhat autoritám, řekla, že symetrická tvář je něco jako pozitivní myšlení. „Z toho jsem se vždycky mohla zbláznit. Znamená to, že můžete dělat, co chcete. No nemůžete. Říkají: Můžete vyhrát. Nemůžete, vyhrát může vždy jen jeden,“ rozčilovala se.

Stejně tak podle ní krása nemůže trvat věčně, jak se v případě lidského těla snaží říkat třeba kosmetičtí chirurgové. „Pokud krása trvá, přestává být zajímavá. Krása musí být pomíjivá. Jakmile ji uvidíte, je pryč a stává se vzpomínkou, součástí naší mentální knihovny. Tak to má být,“ soudí osmdesátiletá australská spisovatelka.

Mottem letošního ročníku, které se bude odrážet ve většině debat s jeho hosty, zvolil prezident festivalu Michael March citát francouzské filozofky a sociální reformátorky Simone Weilové (1909 až 1943), která věřila tomu, že jen člověk, který dokáže umenšit sám sebe a zkrotit své sebestředné zájmy, zažije pravé štěstí a krásu, která přichází jako dar.

K dalším hostům festivalu patří mexická novinářka a spisovatelka Alma Guillermoprietová nebo nizozemský spisovatel žijící v New Yorku Arnon Grunberg, podle pořadatelů jeden z nejrafinovanějších provokatérů světové literatury. Jeho práce byly přeloženy do 30 jazyků a získal mnohá literární ocenění.