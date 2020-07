Forenzní genetička: Z divokých 90. let se spousta lidí stále pohřešuje

Když spáchám zločin a na místě činu po mně zůstane vypadnutý vlas, za jak dlouho si pro mne policie přijde?

Je možné, že nepřijde vůbec. Vždy záleží na tom, co lze z důkazního materiálu technicky vyčíst. Zrovna vypadnutý vlas je docela problematický, protože obsahuje jen minimální množství DNA z jádra buňky, což je ta „hlavní“ DNA, na kterou se analýzy zaměřují v první řadě. V takovémto vlasu většinou zůstává jen tzv. mitochondriální DNA, což je DNA v buněčných organelách (jednotlivé buněčné struktury obalené membránou a tvořící buňku podobně, jako se celé tělo skládá z orgánů; jednou z organel je i mitochondrie, pozn. red.).

Pomáhá vyloučit případného pachatele, ale nemůže ho identifikovat. Mitochondriální DNA se dědí v celé rodové linii, takže třeba nerozlišíte mezi dvěma bratry. Ani mezi dvěma lidmi ze stejné populace, kteří mají stejnou linii mitochondriální DNA. Čili nemůžete říct o konkrétním člověku, že je to on, ale můžete s jistotou říct, že to on není.