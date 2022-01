Fiala odmítl, že podpořil, aby Farský odjel do USA a zároveň si nechal mandát

„Já jsem ho v tom nepodpořil. Já jsem byl informován panem poslancem Farským, že odjede do Spojených států. A vyjádřil jsem i v tom osobním rozhovoru určité pochybnosti o tom, jestli to je dobrý nápad,“ prohlásil v rozhovoru předseda vlády.

Farský o víkendu odletěl na studijní stáž na univerzitě v americkém Oregonu, neboť Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. „Svou půlroční stáž jsem konzultoval jak s předsedou STAN Vítem Rakušanem, tak i předsedou vlády Petrem Fialou. Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,“ napsal minulý týden na své facebookové stránce, když poprvé veřejně přiznal, že nebude několik měsíců v Česku vykonávat svůj poslanecký mandát, ale že si ho zároveň ponechá.

Fiala řekl, že dával Farskému doporučení na podzim 2020. „V době, kdy jsem vůbec nevěděl, že bude kandidovat někdy v září, říjnu 2020, jako člověk z akademické sféry, který opravdu občas pro tenhle typ stáží doporučení píše,“ řekl premiér v Událostech, komentářích.

To, že se Farský vzdá mandátu, je podle předsedy vlády jedna z variant.

„Samozřejmě nemáme dobrý pocit z toho, jakým způsobem se to odehrálo, že Jan Farský odjel do Spojených států, ale na druhé straně jako je to věc pana poslance Farského a hnutí STAN. Já tady do toho jim těžko mohu mluvit,“ uvedl také předseda vlády. Připustil, že má strach, že se aféra potáhne s jeho vládou. „Mám. A myslím si, že s důvěrou se dlouho hazardovat nemůže,“ řekl premiér Fiala.

Šéf hnutí STAN, ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že hnutí STAN chce znovu s Farským jeho rozhodnutí řešit. „Samozřejmě společenskou náladu vnímáme, nejsme hluší, nejsme slepí,“ řekl Rakušan.

Prezident Miloš Zeman označil počínání Farského za podvod. „Podvod na voličích to nesporně je, ale já bych doplnil, že je to hloupý podvod na voličích,“ řekl prezident v rozhovoru pro Frekvenci 1. „Já to chápu jako výraz neuvěřitelného amatérismu, který vzhledem k pozici pana Farského ve STANu samozřejmě činí málo důvěryhodným i STAN jako celek,“ prohlásil také prezident.