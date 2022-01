Po Farském nastoupí ředitelka divadla v Liberci, koalice oceňuje jeho odchod

Místo Farského nastoupí do Sněmovny současná ředitelka divadla F. X. Šaldy v Liberci Jana Levko. „Jsem připravená mandát převzít. Ředitelkou divadla určitě nezůstanu. Myslím si, že pokud chce člověk svou práci dělat na sto procent, nemůže vykonávat dvě takto náročná povolání. Neznamená to, ale opustím divadlo ze dne na den, záleží mi na jeho budoucnosti. Budu potřebovat nějaký čas, než odevzdám funkci,“ sdělila iDNES.cz Levko.

Farský se jednou může vrátit, říkají politici

„Díky Janu Farskému za rozhodnutí, které nebylo pro něj jednoduché, byť jsem spíše doufal, že se rozhodne stáž ukončit a věnovat se naplno práci poslance. Pro sněmovnu je jeho odchod ze sněmovny v tomto období ztrátou dobrého poslance. Doufám, že z politiky neodchází trvale,“ uvedl šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Můžeme se bavit o tom, jestli měl Honza Farský své stipendium přiznat před volbami a když nepřiznal, jestli se neměl poslaneckého mandátu vzdát ihned po oznámení, že stipendium využije. Zároveň však po “nikdy neodstoupím, nikdy” je tady člověk, kterému nejde jen o sebe. Změna,“ ocenila Farského šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Farskému poděkoval hejtman Libereckého kraje za STAN Martin Půta.

Vážím si rozhodnutí Jana Farského, dobrého politika a jednoho z nejpracovitějších poslanců. Za vzniklou situaci není zodpovědný jen on, neodhadli jsme ji všichni ve vedení STAN. Děkuji Honzovi za spolupráci a věřím, že se do vrcholné politiky zase vrátí. Pokud o to bude stát,“ napsal na Twitteru Půta.

Chválit ho je blbost, míní Šlachta

Odlišně to vidí šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta. Farský totiž rezignoval až když premiér Petr Fiala popřel, že mu doporučoval, aby odletěl do Oregonu na studijní stáž a zároveň si nechal poslanecký mandát. „Chválit teď Jana Farského, že se vzdal mandátu, je blbost. Udělal to po nátlaku a proto, aby měl od lidí pokoj, ne proto, že by si uvědomil, jak arogantní jeho chování k voličům bylo,“ uvedl Šlachta.