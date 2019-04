Fiala se omluvil poslankyni, o níž řekl, že je možná zamilovaná do Klause

Majerová Zahradníková odešla z poslaneckého klubu ODS, když před tím nehlasovala pro jeho odvolání z čela školského výboru. Klaus, kterého ODS vyloučila ze strany, byl navzdory její rebelii, z výboru odvolán.



„Protože existovala možnost interpretací, že jsem se snad osobně dotkl paní poslankyně, což jsem neměl v úmyslu, tak jsem se jí pochopitelně při první příležitosti, kdy jsme se osobně setkali, omluvil. Myslím si, že je to dostatečné vysvětlení,“ řekl poslancům Fiala

„Je pro mě velice těžké koexistovat s kolegy v klubu, kteří nechápou moje rozhodnutí, asi mají jinou morální integritu, nikterak to nesnižuji, ale ano, zvažuji odchod z poslaneckého klubu ODS,“ uvedla Majerová Zahradníková v TV Nova. Později iDNES.cz řekla, že už dostala od Klause nabídku, aby s ním odešla do nové strany, kterou Klaus mladší chystá. Chce ji představit po evropských volbách.

Fiala o Majerové Zahradníkové minulý týden před novináři žertoval, že je poslankyně možná do Klause zamilovaná. Poslankyně za ANO Miloslava Rutová dokonce v úterý ve Sněmovně žádala, aby Sněmovna přijala usnesení, že se Fiala má za svá slova omluvit.

„Já sama nejsem zastáncem genderové politiky, nehledám rovnost za každou cenu. Ale pokud někdo hrubě urazí a napadne ženu za její vlastní názor postavený na odborných základech, jako pan předseda ODS, který její konání komentoval v televizních zprávách, cituji: „Nenapadá mě, proč to udělala. No, to, co mě teď tak napadá, že asi může být do pana Klause zamilovaná.“ Tak se mě toto osobně velice dotýká,“ prohlásila Rutová.

„Chceme víc žen v politice, to slyšíme ze všech stran. Ale když je nějaká žena zvolena a hlasuje podle svého uvážení a ne tak, jak si představuje předseda strany, není nic snazšího, než takovou ženu hrubě urazit a ponížit tím, že ji při hlasování ovládají hormony. Nejhorší na tom je, že na takovou urážku není žádná odpověď. Každá žena je proti takovému nařčení zcela bezmocná,“ uvedla Rutová. Sama Majerová Zahradníková k tomu ve Sněmovně nevystoupila.

Fiala pak řekl, že se poslankyni Majerové Zahradníkové osobně omluvil a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura pak jménem ODS, KDU-ČSL a hnutí STAN vetoval projednávání návrhu Rutové projednávat Fialova slova o poslankyni.