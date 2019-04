Odejít z klubu a zůstat ve straně? Majerová tím šéfa ODS Fialu udivila

„Ani já, ani pan předseda poslaneckého klubu žádné informace od paní poslankyně Zahradníkové Majerové nemáme. Je to divné, mně to připadá divné, vám to také určitě připadá divné, ale tak to v tuto chvíli je. Tak já počkám, co nám řekne a jak má rozmyšlenou další budoucnost,“ řekl iDNES.cz Fiala.



Nevidí důvod svolávat mimořádné jednání klubu ODS. „Po Velikonocích se sejde poslanecký klub jako normálně v úterý. Minimálně budeme mít 23 členů v poslaneckém klubu,“ věří Fiala. „Nebude ji nikdo následovat,“ prohlásil.

Když výkonná rada ODS rozhodovala o vyloučení Klause ze strany, nechtěl jeho vyloučení podpořit Jan Skopeček, ale nakonec nehlasoval. Jednání výkonné rady opustil s tím, že musí s nemocnou dcerou k lékaři.