Rebelie v ODS. Nemohu hlasovat pro odvolání Klause, zastala se ho Majerová

Majerová Zahradníková řekla, že nemůže „nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělání“.

„Já jsem úplně v pohodě, budu klidně řídit parlamentní multikáru, kterou mi přidělíte,“ řekl pak poslancům Klaus.



Když ODS při jednání výboru neuspěla se snahou dostat do jeho čela svého místopředsedu Martina Baxu, vsadila nyní na jiný scénář. Rozhodla se zcela změnit své zastoupení ve výboru, kde má nárok na tři poslance.



A navrhla, aby Klause, který byl z ODS vyloučen, ve výboru nahradil Karel Krejza. Dalšími dvěma zástupci občanských demokratů ve výboru jsou Markéta Majerová Zahradníková a Martin Baxa.

Normálně by to bylo zcela rutinní změna, které občas Sněmovna dělá, když o to některá strana požádá, ale tomu, že tentokrát je to komplikovanější, nasvědčuje fakt, že SPD Tomia Okamury si před rozhodnutím, zda přání ODS vyhoví, vzala dvacet minut na poradu poslaneckého klubu.



Okamurovo hnutí se totiž obrací na stejný typ voličů jako Klaus mladší. Spojuje je snaha dostat Českou republiku pryč z Evropské unie. Jenže Klaus také chystá novou politickou stranu, kterou chce představit po evropských volbách, a ta bude pro SPD představovat přímou konkurenci.

Poslanec ČSSD Petr Dolínek v úterý neúspěšně navrhl, aby Sněmovna svým usnesením přímo nařídila školskému výboru předsedu změnit. To ale nepodpořili poslanci vládního ANO, SPD Tomia Okamury ani komunisté, kteří se tak ve veřejném hlasování postavili za Klause. Pro Dolínkův bylo jen 68 ze 182 přítomných poslanců, což nestačilo.