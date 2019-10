Spor o omluvu za článek. Podle právníka už nejde jen o osobu Peroutky

Zeman řekl v lednu 2015 při projevu k výročí konce holokaustu, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Zároveň mu přisoudil výrok „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.



Kaslová původně zažalovala prezidentskou kancelář a justice jí dala částečně zapravdu, po zásahu Nejvyššího soudu však musela svou žalobu přesměrovat na ministerstvo financí.

Nově se tak nevede spor o ochranu osobnosti, ale o odškodnění za nezákonný úřední postup. Prezident má v řízení na vlastní žádost pozici vedlejšího účastníka, na pondělní jednání nedorazil.

„Pokud pan inženýr Zeman pronesl výroky ve veřejném projevu, kde vystupoval jako prezident, jednalo se o činnost, kterou lze označit za úřední postup,“ uvedl v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 1 právník Kaslové František Vyskočil. „Jsme přesvědčeni, že i prezident musí naplňovat ústavní zákony. Ochrana osobnosti je zakotvena v Listině základních práv a svobod a rozvinuta v občanském zákoníku,“ pokračoval.

Řekl také, že se podle jeho názoru ve sporu už nejedná o Ferdinanda Peroutku. „Soud posuzuje, co může prezident říkat ve svých veřejných projevech. Kdyby soud žalobě nevyhověl, dostalo by se nám zprávy, že prezident neodpovídá za to, koho všeho pouráží a jaké lži pronese,“ řekl Vyskočil. Dodal také, že takový stav by byl návratem před rok 1989.

Ministerstvo financí poukázalo na to, že vystoupení prezidenta nejsou vázána žádnými pravidly či zákonnými normami a že ani soudní judikatura nikdy neprohlásila veřejný projev za úřední postup.

Obdobně se vyjádřil i právní zástupce prezidenta Marek Nespala. „V žádném případě nedošlo k takovému porušení zákona, aby Česká republika odpovídala za škodu,“ podotkl. Doplnil, že Kaslové nic nebránilo v tom, aby na prezidenta podala ústavní žalobu, což neučinila.

Omluvu prezidenta Zemana za výrok podle něj Kaslová čekat nemůže. „Prezident byl obviněn ze lži. Lež je vědomá nepravda,“ řekl Nespala s tím, že z důkazních materiálů vyplývá, že o vědomou nepravdu se nejednalo.

Vnučka Peroutky však o omluvu stále stojí. „Dotýká se mě to dvojnásob kvůli místu, na kterém prezident výrok pronesl. Na konferenci k výročí holokaustu, ve kterém zemřela polovina mé rodiny,“ uvedla Kaslová.