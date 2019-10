Peroutkova vnučka neuspěla. Stát se za Zemanovy výroky nemusí omlouvat

Ministerstvo tvrdila, že veřejný projev prezidenta úředním postupem vůbec není, a žalobu chtělo již od začátku zamítnout.

„Dotýká se mě to dvojnásob kvůli místu, na kterém prezident výrok pronesl. Na konferenci k výročí holokaustu, ve kterém zemřela polovina mé rodiny,“ uvedla už dříve Kaslová.

Zeman řekl v lednu 2015 při projevu k výročí konce holokaustu, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Zároveň mu přisoudil výrok „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

Justice původně Kaslové přiznala nárok na omluvu od prezidentské kanceláře za to, že prezident označil jejího děda za autora zmíněného článku. Za chybu u Stránského výroku a úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením se Česká republika podle verdiktu omlouvat nemusela.



Hrad se navzdory pravomocnému rozsudku neomluvil, ačkoliv Zeman již v dubnu 2015 slíbil svou omluvu, pokud se zmíněný článek nenajde. Později prohlásil, že se omluví jen za nenalezení textu, nikoli za výrok samotný. Nejvyšší soud pak verdikt zrušil a spor vrátil na začátek. Vnučka musela svou žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Zeman byl na vlastní žádost vedlejším účastníkem sporu.

Právník Kaslové František Vyskočil uvedl, že pokud soudy žalobu zamítnou, bude to znamenat, že prezident může urážet, koho chce, a nenese za to odpovědnost.



„Soud posuzuje, co může prezident říkat ve svých veřejných projevech. Kdyby soud žalobě nevyhověl, dostalo by se nám zprávy, že prezident neodpovídá za to, koho všeho pouráží a jaké lži pronese,“ řekl Vyskočil už dříve. Podle něj by byl takový stav návratem před rok 1989.



