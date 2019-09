Hurikán vlevo dole. Když prezident kecá, začíná boj o samotnou realitu

„Moji fanoušci mi budou věřit, ať říkám, co říkám.“ To si již mnohokrát ověřil prezident Trump. Když třeba na Twitter vypustil překlep „covfefe“ a jeho mluvčí později tvrdil, že nešlo o překlep: „Myslím, že prezident a malá skupina lidí vědí přesně, co tím myslel.“ Pro Trumpa, mistra marketingu a kontroverze, to byl i způsob, jak zvýšit napětí mezi fanoušky a odpůrci a poukázat na to, jak se do něj „fake news“ média neoprávněně navážejí.