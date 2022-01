Vietnam, Mexiko i Austrálie. Z poslanců cestoval nejvíc předseda Vondráček

Zahraniční cesty poslanců se v uplynulém volebním období řešily poměrně často. V květnu 2019 vycestovala například delegace pěti poslanců z kontrolního výboru do Peru. V rámci své zahraniční cesty se podívali i na Machu Picchu. A připojil se k nim i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Do Peru si podle serveru Kverulant.org v roce 2018 zaletěl i Vít Rakušan, současný ministr vnitra.

„Parlamentní diplomacie je sice přínosná, ale mezi přínosy určitě nepatří výlety na Machu Picchu. Takže já k cestám určitě přistoupím tak, že budu hodně zkoumat smysluplnost, účelnost, a rozhodně nejsem pro nějaké výlety poslanců,“ vyjádřila se na konci loňského roku v cestám poslancům současná předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Jak moc bude cestovat nová Sněmovna se teprve ukáže, nyní však již víme, jak moc cestovali poslanci z předcházejícího volebního období. Od roku 2017 vykázala stará Sněmovna celkem 314 zahraničních cest. O přehled zahraničních cest zažádal loni na podzim spolek Kverulant.

V roce 2018 stály cesty poslanců 18,8 milionu korun a v roce 2019 celkem 22,1 milionu. V roce 2020 cestování zastavila koronavirová krize, a tak v tomto roce za cesty už utratili pouhých 2,8 milionu korun. O rok později to bylo ještě méně, přibližně 1,5 milionu korun. Podle získaného přehledu loni poslanci uskutečnili pouze 14 zahraničních cest.

Například zmíněná cesta do Kolumbie a Peru stála 646 tisíc korun. Společně s Rakušanem se do Jižní Ameriky podíval také Jaroslav Bžoch z ANO, člen předsednictva SPD Jaroslav Holík a Lubomír Zaorálek z ČSSD.

Nejdražší cesty

Již zmíněná cesta poslanců do Kolumbie patřila k těm dražším. Přes 977 tisíc stála cesta poslanců do Japonska v roce 2018, které se účastnil Radek Vondráček, Jana Černochová, Josef Hájek, Tomáš Hanzel a Pavel Růžička. Na 783 025 korun vyšla „návštěva“ Vietnamu, kam se podíval Vojtěch Filip, Lukáš Bartoň, Václav Klaus, Zuzana Majerová Zahradníková a Lubomír Volný. Deklarovaným cílem bylo „jednání s partnerským výborem“.

Od 5. září do 12. září 2018 se podívali poslanci také do Číny, kde měli jednat s partnerským výborem. Celkové náklady činily 774 917 korun. Ve stejném roce v listopadu pak politici zamířili také do Spojených států na oslavu 100. výroční založení ČSR za 785 tisíc. V dubnu 2019 podle přehledu zahraničních cest čtyři poslanci - Ondřej Benešík, Jaroslav Bžoch, Jan Skopeček a Ondřej Veselý - navštívili Mexiko 792 045 korun.

Na podzim 2019 se z Česka vypravila delegace zahraničního výboru. Mířila na Nový Zéland a do Austrálie. V čele delegace byl Vojtěch Pikal, doprovod mu dělali Marek Benda, Jaroslav Bžoch, Vít Rakušan a Ondřej Veselý. Celkové náklady byly vyčísleny na 1 235 507 korun.

Ve stejné době vyrazili do Spojených států Jan Bartošek, Jana Černochová, Tomáš Hanzel, Michal Ratiborský a Pavel Růžička. Co vše poslanci podnikli v USA, si lze podrobně přečíst na stránkách Sněmovny. Cesta vyšla na téměř 963 tisíc.

V roce 2020 a 2021 pak již tak velké zahraniční cesty poslanci neměli. Důvodem je i to, že svět zasáhla pandemie koronaviru, která cestování značně omezila a ztížila. Nejvíc cest podnikl za uplynulé čtyři roky předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) - 56, následován Josefem Hájkem (ANO) - 38, Pavlem Žáčkem (ODS) - 32 a Janem Lipavským (Piráti) - 27.

Kdo nejdráž reprezentoval Kromě platu mají poslanci nárok na různé paušální náhrady, mezi něž patří náhrady na reprezentaci a stravné. Za bývalou Sněmovnu získal nejvíce na náhradách za stravné Josef Hájek z ANO, konkrétně 359 tisíc. Ten byl členem hned čtyři výborů, tří stálých delegací a pěti meziparlamentních skupin. Hájek paradoxně dostal na vyplaceném stravném více, než šéf Sněmovny Radek Vondráček, který během svého působení v čele dolní komory uskutečnil 56 zahraničních cest. Hájek „pouze“ 38. Navštívil například Francii, Rakousko, Katar, Rusko, Ázerbájdžán, Makedonii, Kyrgyzstán, Maroko nebo USA. Kdo na náhradách za stravné dostal nejvíc: Josef Hájek ANO - 359 tisíc

Radek Vondráček ANO - 338 tisíc

Karla Maříková SPD - 297 tisíc

Pavel Plzák ANO - 236 tisíc

Pavel Žáček ODS - 232 tisíc

Miroslava Němcová ODS - 222 tisíc

Jan Lipavský Piráti - 222 tisíc

František Kopřiva Piráti - 221 tisíc

Jiří Kobza SPD - 196 tisíc

Co plánují noví poslanci

Zahraniční cesty poslanců musí být vždy schváleny Organizačním výborem Sněmovny. Ten se naposledy sešel 12. ledna již schválil několik zahraničních cest.

Naposledy se například nová předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamova vypravila na Slovensko na svou oficiální návštěvu jako předsedkyně. Na přelomu ledna a února by se měla podívat také do Belgie společně se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem.

Viktor Vojtko a Monika Oborná se v rámci Stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie vydají v únoru do New Yorku, na pravidelné slyšení při OSN.