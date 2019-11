Dušičky drží čtyři pětiny Čechů, k hrobu na den přesně jde jen každý pátý

Památka zesnulých je svátek se staletou tradicí a někomu by se mohlo zdát, že v moderní české společnosti, kde se ke křesťanské víře hlásí jen zlomek obyvatel, už ztrácí na důležitosti, ovšem výsledky výzkumu ukazují opak. Podle 83 procent dotázaných lidí mladších 59 let jsou Dušičky pro Čechy stále důležitým svátkem a patří i do dnešní moderní doby.

Přesto polovina veřejnosti nepovažuje Dušičky ani svátek Všech svatých, který jim předchází, za natolik důležité, aby byly státem uznaným svátkem, tedy dnem volna.

Tradici Dušiček pak častěji dodržují lidé na Moravě než v Čechách. Na Moravě v tomto období vzpomíná na zemřelé podle průzkumu 88 procent lidí, v Čechách je to 77 procent a v Praze 70 procent lidí.

Se zavedením zákonného svátku na den Památky zesnulých by souhlasilo 25 procent dotázaných. Podle deseti procent by měl být státním svátkem 1. listopad, kdy se slaví svátek Všech svatých, který je podle katolického pojetí společnou slavností lidí, kteří už vstoupili do nebe a jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe otevřel.

Že se první listopadový den tento církevní svátek slaví, ví ale jen 15 procent dotázaných. Známější je spíše na venkově a mezi vysokoškoláky. Přitom do roku 1948 byl v Československu svátek Všech svatých státním svátkem a v řadě evropských zemích včetně Slovenska a Polska je tomu tak dodnes.

Naproti tomu téměř každý (99 procent lidí) zná podle průzkumu anglosaský lidový svátek Halloween, který je spojený s posledním říjnovým dnem. Téměř polovina dotázaných některý z halloweenských zvyků v Česku i udržuje, nejčastěji je to vyřezávání dýní. V porovnání s průzkumem z roku 2015 se popularita této tradice v ČR zvýšila, před čtyřmi lety ji dodržovalo 30 procent lidí. Naopak ubylo o 13 bodů na 53 procent odpůrců slavení Halloweenu.

Průzkum agentura prováděla během října mezi pěti stovkami lidí ve věku 15 až 59 let.

Pražské hřbitovy zůstanou na Dušičky otevřené déle

Při příležitosti Dušiček budou moci lidé od 1. do 3. listopadu navštívit pražské hřbitovy až do 18:00 hodin. Prodlouženou otevírací dobu chce Magistrát hlavního města Prahy zajistit také v dalších letech a vyjít tak vstříc všem, kteří se z práce nedostanou dříve. „Do večerních hodin zůstane po tyto dny otevřených všech 29 hřbitovů, které spravuje metropole,“ uvedl Vít Hofman, vedoucí oddělení médií a tiskový mluvčí MHMP.

„Zapálit svíčku a vzpomenout na své blízké chceme umožnit Pražanům v památeční dny co nejdéle. Kvůli bezpečnosti a až na dvě výjimky chybějícího osvětlení se většina hřbitovů zavírá v době, kdy řada lidí teprve končí v práci, zajistili jsme ale, aby každý rok na dny okolo Památky všech věrných zemřelých bylo možné navštívit pražské hřbitovy až do 18 hodin,“ řekla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

Otevírací doba do 18. hodiny se bude týkat hřbitovů v Olšanech, Ďáblicích, Vinohradech, Hostivaři, Břevnově a ostatních hřbitovů Správy pražských hřbitovů. Vyšehradský hřbitov pak bude 2. listopadu otevřen až do 19:30 hodin.

V sobotu od 17:00 hodin pak bude kardinál Dominik Duka sloužit slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zemřelých v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Od 15:00 hodin se uskuteční vzpomínková mše v kapli sv. Václava na Vinohradském hřbitově a ve stejný čas dušičková pobožnost na Olšanských hřbitovech u centrálního kříže.

Po celý nadcházející víkend budou také policisté dbát na zvýšenou bezpečnost nejen na silnicích.

„O víkendu, na jehož část připadá také oslava Památky zesnulých, posílí policisté v rámci bezpečnostních opatření nejen dohled na silnicích, ale také dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.