Stačí jedna prohlídka, tvrdí komora zubařů. Miliony by raději použila jinak

Do loňska vykazovali zubaři druhou prohlídku ročně u pacienta nad 18 let pod speciálními kódy. Když na ni pacient přišel, dostali za úkon 328 korun.

Od letošního roku se však systém kompletně změnil a zavedl se podobný jako u praktických lékařů. „Za každého registrovaného pacienta v kartotéce nově dostáváme každý měsíc 18 korun, ať chodí či nikoliv, a do částky se zahrnula i druhá preventivní prohlídka. Ročně je to tedy 216 korun s tím, že za provedení druhé prohlídky v roce dostaneme ještě 68 korun,“ vysvětluje moravskoslezská zubní lékařka Anna Pekárková.

V její ordinaci je na dvě prohlídky ročně zvyklá chodit většina pacientů. „Uděláme je u všech stejně jako předtím, ale nebudeme za to mít stejné peníze. Ale přece nebudu říkat, ať na prevenci nechodí,“ míní. Mnozí zubaři se však rozhodli, že u pacientů druhé prohlídky omezí a vyskytly se i případy, kdy pacientům tvrdili, že si za ni musí připlatit, protože mají nárok jen na jednu.

To pacienty pobouřilo a začali si stěžovat ministerstvu zdravotnictví, na což reagoval ministr Vlastimil Válek rozhodnutím, že za druhé preventivní prohlídky dostanou zubaři zaplaceno zvlášť. „Dostali jsme řadu stížností,“ potvrdil pro iDNES.cz Válek.

Paradoxně největšími kritiky Válkova rozhodnutí jsou samotní zubaři v České stomatologické komoře. „Je to vyhazování peněz oknem. Jako stomatolog bych měl mít vlastně radost, protože budu profitovat z placení druhých prohlídek u pacientů, kteří přijdou na nadstandardní ošetření, ale je mi to akorát líto, protože na tom budou tratit chudí pacienti,“ reagoval předseda komory Roman Šmucler.

„Místo, aby se ty peníze daly na jiné potřebnější věci, jako jsou bílé plomby či částečné zubní náhrady, vyhodí se za tohle. Chudý člověk, pokud na to nemá peníze, tak dnes nedostane jinou plombu než amalgám, ani korunku odpovídající 21. století,“ vadí Šmuclerovi.

„Problémem Česka je nedostatek skutečné péče, tedy zubních výplní, korunek, parodontologie a ‚rovnátek‘ pro rodiny, které nemohou nebo nechtějí doplácet,“ dodává.

Vyhozené peníze, nebo potřebná prevence?

Podle stomatologické komory nejsou dvě preventivní prohlídky v roce potřeba a v celkovém měřítku na ně chodí méně než třetina všech pacientů.

Jádrem problému je, že s platbami se změnily i podmínky úhrady druhé prohlídky. Ve vyhlášce od letošního roku totiž přibylo, že druhá bezplatná zubní prohlídka má být provedena pouze tehdy, „bude-li to vyžadovat zdravotní stav pojištěnce“. Někteří zubaři tedy druhou prohlídku začali pacientům, kteří nemají žádné potíže, odmítat. Mnozí pacienti, však na ni byli léta zvyklí chodit, a tak to vidí jako zradu.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler

„Teorie byla, že druhá prohlídka u dospělých povede k lepší hygieně a péči. Byla doporučovaná za komunistů, protože tehdy si spousta lidí vůbec nečistila zuby. Jenže pečliví pacienti, právě ti co chodí na dvě prohlídky ročně, dnes chodí na dentální hygienu,“ obhajuje změnu Šmucler.

„Pokud se o svůj chrup starám a nemám problém, vůbec nevím, proč bych měl chodit dvakrát ročně k zubaři,“ tvrdí.

Mnozí zubaři ale nesouhlasí. „No já si myslím, že druhá preventivní prohlídka není zbytečná a naopak je potřeba. Často se tak kaz najde včas. Totiž ne vždy ten zub bolí, člověka třeba zabolí jednou, dvakrát, mávne nad tím rukou, a pak když mi přijde až za rok, tak je léčba nákladnější a delší, než kdyby se na to přišlo včas,“ oponuje Pekárková.

Upuštění od druhých prohlídek může podle Šmuclera rovněž zkrátit čekací doby na ošetření, ty se podle něj opět prodlouží. „To, že lékaři ‚netočí‘ zdravé pacienty na druhých prohlídkách, jim dává desítky hodin času ročně, aby mohli přijmout pacienty, kteří mají skutečný problém,“ tvrdí.

Druhou zubní prohlídku ročně využívají statisíce lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ji proplatila za rok 2020 téměř u 900 tisíc ze skoro 6 milionů klientů, mezi kterými jsou však i děti do 18 let, které ji mají automaticky zdarma, stejně jako těhotné ženy.

Pokud by vešel v platnost Válkův nynější návrh, od příštího roku by se zachovaly měsíční poplatky za registrované pacienty a druhé prohlídky by se proplácely extra jako kdysi. Návrh má vyjít pojišťovny na stovky milionů, vadí šéfovi komory. Redakce se snažila zjistit, jak se k návrhu ministra staví i samotná VZP, na tuto otázku však pojišťovna do vydání článku neodpověděla.

„Když se bavím s kolegy, tak většina říká, že nový systém jim přinesl více peněz. Většina doktorů druhé prohlídky normálně dělá, protože si spočítala, že ta většina, která na ně nechodí, jim to zaplatí a s pacienty, kteří na ně chtějí, se nedohadují a objednají je. Řešení pana ministra je, nalít jim ještě více peněz, aby si nikdo nestěžoval,“ kritizuje Šmucler.