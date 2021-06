Proti Zemanovi by měla větší šanci na úspěch ústavní žaloba, míní Dienstbier

Je podle vás pan prezident Miloš Zeman schopen vykonávat svou funkci?

Ustanovení ústavy, o které se Senát opírá, míří na případy, kdy je například prezident v zajetí, trpí nějakou chorobou, kdy objektivně úřad zastávat nemůže. Ale ne na situace, kdy ho vykonává tak, že s tím někdo nesouhlasí. Myslím si, že důvodů kritizovat prezidenta Zemana je spousta, ale nejsem si jist, že je zrovna toto ten správný postup.

Co je tedy správný postup?

Pokud jsem přesvědčen, že prezident porušuje ústavu, tak z pozice Senátu je logické podat ústavní žalobu na prezidenta. Rozumím tomu, že je to obtížné, že ústava zpřísnila možnost podání takzvané ústavní žaloby takovým způsobem, že to je téměř neproveditelné při dnešním složení zejména Poslanecké sněmovny. Senát tak hledá jinou cestu, jak vést prezidenta k odpovědnosti, ale nejsme si jistý, jestli by toto obstálo u Ústavního soudu, pokud by se to tam vůbec dostalo.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Senátní návrh tak nemá podle vás moc šancí na úspěch?

Nečetl jsem podkladové materiály k tomu rozhodnutí. Můžu hodnotit pouze z toho, jak sleduji vystupování prezidenta, které se mi vůbec nelíbí, jsem k němu velmi kritický a myslím si, že na něj má být podána ústavní žaloba a že jsou dokonce dobré důvody k tomu, aby jí Ústavní soud vyhověl.

Ale nejsem si jist cestou, kterou senátoři zvolili, protože v tomto případě musí mít shodné usnesení obou komor. I když je to v tomto případě pouze prostou většinou, tak ani to nepovažuji při současném složení Sněmovny za pravděpodobné. A samozřejmě se pak prezident může obrátit na Ústavní soud, takže by to nebylo definitivní. Oproti tomu ústavní žalobu schvaluje jen Senát a Sněmovna pouze přivoluje.

Pokud se dostaneme až na konec s tím, že by prezident byl skutečně uznán neschopným vykonávat úřad, jeho pravomoci by se přesunuly na premiéra a předsedu Sněmovny. Ve vzduchu stále visí otazník nad rozpuštěním Sněmovny. Pokud by se do voleb Sněmovna rozpustila a neměla tak předsedu, kdo by na podzim vybíral nového premiéra?

Je silně nepravděpodobné, že by se něco takového stalo, ale byl by to předseda Radek Vondráček. Nevidím panu Vondráčkovi do hlavy, ale koho by jako člen hnutí ANO nejspíš jmenoval, si asi dokážeme představit.

Vy sám jste kandidoval na prezidenta, uvažujete o tom znovu?

Nechci nic vylučovat, ale rozhodně to nepovažuji za nějak pravděpodobné.