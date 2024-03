Dezinformace se šíří českou společností. Dřívější lídři scény skončili u soudů

Pomyslnou funkci lídra scény převzal Jindřich Rajchl, který minulou sobotu pořádal protivládní demonstraci na pražském Václavském náměstí. Podle odhadů médií se jí zúčastnily tři tisíce lidí. Demonstrace také v době své největší slávy pořádal Ladislav Vrabel, který krom toho od lidí vybíral peníze. To ostatně dělá i Rajchl.

Odborník na dezinformační scénu Roman Máca ohledně nízké účasti na sobotní akci řekl, že se jedná o klasické jev, který se u samozvaných spasitelů a zachránců národa vyskytuje.

„Potkalo to Chcípl PES, Volného, Vrabela. Také jich bylo všude plno. Dokázali od důvěřivců vybírat miliony a teď už si na ně málokdo vzpomene. Rajchl tak míří stejným směrem, ale samozřejmě se značně vylepšeným stavem konta o peníze, které mu lehce manipulovatelní lidé zaslali, aby je prý zachránil před bídou,“ komentoval Máca.

Právě již zmíněného Vrabela loni v říjnu policie obvinila z dotačního podvodu. Stíhaný podle kriminalistů neoprávněně čerpal podporu pro své firmy v období koronavirové pandemie. Vrabelův obhájce Radek Suchý tehdy řekl, že obvinění považuje za nesmyslné.

Ladislav Vrabel mluví ke svým příznivcům po skončení soudu. (27. dubna 2023)

To však není jediné obvinění, které na dezinformační scéně padlo. Již známý je případ Tomáše Čermáka a jeho kolegy Patrika Tušla, kteří mimo jiné podněcovali nenávist k uprchlíkům. Oba dva momentálně sedí za mřížemi. Tušl si odpykává 25měsíční trest za různé činy, včetně nenávistných výroků o Ukrajincích, vyhrožování zabitím strážníkovi nebo za neplacení výživného a vyhrožování bývalé partnerce.

Čermák za propagaci terorismu dostal 5,5 roku vězení, protože při živém vysílání na sociální síti vyzýval k použití násilí násilí vůči senátorům, poslancům a členům vlády. Čermák se vyhýbal nástupu do vězení, lapili ho až policisté v Polsku. Na konci března ale proti rozsudku podal ústavní stížnost.

Největší obhájkyní Čermáka je bývalá novinářka a dezinformátorka Jana Peterková. Právě Peterkové nedávno Nejvyšší soud odmítl dovolání. Na sociální sítě natáčela video o údajném drastickém vyšetřování a léčení dětí v nemocnicích či nuceném očkování proti covidu-19. Dostala za to podmínku, kterou poté potvrdil právě Nejvyšší soud.

„Rozsudek zdejšího soudu ze dne 27. února 2023 byl potvrzen jako věcně správný a zákonný. Trest uložený zdejším soudem tudíž zůstal nezměněn. V této fázi řízení odsouzená již proti rozsudku nemůže podat dovolání. Obecně lze uvést, že v této fázi trestního řízení může být podána ústavní stížnost,“ uvedl předseda Obvodního soudu pro Prahu 4 Michal Dvořák.

Policie prověřuje zpronevěru

Bývalá novinářka se však často na sociálních sítích vyjadřuje právě k Čermákovi. Například mu vybírání peníze na právníka. „Spíše se ho snaží jen využít jako maskota pro výběr peněz od svých fanoušků. Čermák a Tušl jsou v narativech rámováni jako ‚čeští političtí vězni‘ zmiňováni byli třeba v souvislosti se smrtí Alexeje Navalného,“ komentoval pro iDNES.cz mluvčí Českých elfů, kteří se zaměřují na dezinformace, Vít Kučík.

Aktivistka Jana Peterková

S Čermákem je však propojena i další tvář scény. Tou je neúspěšný kandidát na prezidenta Pavel Zítko. I on však čelí vyšetřování policie. Loni v říjnu ho zastavila hlídka na dálnici, a to kvůli rychlosti, nakonec jej chtěla zadržet, protože na něj byl vydán zatykač.

Policisté byli tehdy nuceni použít donucovací prostředky, protože Zítko odmítal dobrovolně vystoupit z auta. Podle zjištění médií jej policie prověřuje kvůli možnému spáchání trestného činu zpronevěry.

10. října 2023

„Ve vámi dotazované věci nadále probíhá prověřování, lhůta byla na návrh policejního orgánu prodloužena do 30. dubna 2024, toto bylo dozorujícím státním zástupcem akceptováno,“ komentovala pro iDNES.cz vyšetřování mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Lucie Andělová.

Ohledně spojitosti s Čermákem, Zítko v září publikoval na svém facebookovém profilu video, ve kterém na benzinové pumpě natáčí právě hledaného Čermáka. Ten ve videu mluví o tom, že celý den jen pil a neví, kde je. Odsouzený dezinformátor také říká, že se ničeho nebojí a je svobodný.

Další podivností okolo Zítka je jeho utrácení peněz z účtu spolku Srdcem pro Vlast. Z něj je pravidelně vybírána hotovost, utrácí se na benzínce či se platí hry na telefonu. Nechybí ani také poplatky na dotaz ohledně stavu účtu.

Zítko však nespoléhá jen na dárce, ale také na své podnikání. Například nabízí „absolutní světovou novinku roku 2024 – unikátní inovativní optimalizátor elektrické energie EcoFox, který ušetří asi 500 eur za rok“.

Zítko vyzývá k nákupu zázračného výrobku.

Podle jeho dalšího popisu jde o špičkový rakouský vynález a výrobek Evropské unie, který funguje na základě slepé (jalové) energie. „EcoFox prodávám za neuvěřitelnou zaváděcí cenu 999 eur, takže jeho návratnost jsou necelé 2 roky. EcoFox lze samozřejmě nakupovat i bez DPH,“ vybízí k nákupu Zítko, který je také současně v exekuci.

Potyčka na sněmu

Pokud jde obecně o dezinformační scénu, většinou skončí v hádkách. Hlavní roli hrají peníze. Například se nyní Peterková rozhádala právě se Zítkem. Důvodem je potyčka, která se o víkendu odehrála na „Zemském sněmu lidu Československa v Bruntále“. Podle Peterkové právě na sněmu Zítko zakázal mimo jiné klást otázky a nechtěl nikomu několik hodin půjčit mikrofon.

Mluvčí elfů Kučík uvedl, že scéna se od začátku roku nijak zvláště nezměnila. „Stále používá stejné hlavní narativy, tedy proti EU, proti vládě či proruský výklad konfliktu s Ukrajinou, které roubují na aktuální události,“ komentoval Kučík.

To potvrdil Máca, podle kterého se lídři také zaměřují na vystoupení z NATO a Evropské unie či boj proti Green Dealu a vládě. „Vše samozřejmě doprovází různé konspirační teorie o chemtrails, 5G sítích, údajně smrtících vakcínách, že Česká republika je firma a jsme stále Československo a podobně,“ doplnil Máca.

Na scéně dominuje Rajchl

Protagonisté jsou podle jeho slov v zásadě stále stejní. Ale například v únoru v souvislosti s protestem zemědělců raketově posílil svoji viditelnost jeden z méně známých bloggerů dezinformační scény Daniel Sterzik, který si říká „Vidlák“, tím, že se stal jakýmsi mluvčím tohoto protestu. „Sterzig je znám z telegramového kanálu neČT24, který je jakýmsi nástupcem sankcionovaného ruského Sputniku,“ řekl Máca.

Současně potvrdil, že na sociálních sítích momentálně z dezinfoscény dominuje Jindřich Rajchl. Podle něj jsou lídři jako Peterková, Zítko či Vrabel už za svým vrcholem popularity.

Na sociálních sítích momentálně z dezinfoscény dominuje Jindřich Rajchl. | foto: Čeští elfové

„Ale stále si drží skupinu skalních podporovatelů, od kterých vybírají peníze. Žádnou díru do světa už asi neudělají, ale občas provedou nějakou akci s širším přesahem, která se dostane mimo jejich bublinu. Viz házení hnoje před Úřadem vlády Jakubem Netíkem,“ poznamenal Máca.

Podle bezpečnostního analytika vláda ohledně boje s dezinformacemi nedělá téměř nic, ačkoli ve svém programovém prohlášení uváděla, že se mu hodlá věnovat. Máca poznamenává, že je to hlavně tím, že neexistuje jednoduchá cesta, jak problematiku dezinformací vyřešit.

„Vedou se nekonečné diskuse bez hmatatelného výsledku, zatímco obchodníci se lží a nenávistí devastují společnost. Jelikož neexistuje univerzální recept, který bude zaručeně fungovat, tak je potřeba zkoušet. Co se ujme, to rozvíjet dál. A co se neujme, to jednoduše opustit. Ale jelikož obava z toho, že se něco neujme a spálím si prsty, je silnější, znamená to pak pasivitu,“ uzavřel.