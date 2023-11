Zítko dál sbírá peníze na zadrženého Čermáka, utrácí je pro osobní potřebu

Zítko ve čtvrtek dopoledne zveřejnil na sociální síti výzvu. „Drazí vlastenci, Tomáš Čermák bude v těchto, pro něj těžkých dnech od nás potřebovat ještě větší pomoc než kdykoli předtím,“ uvedl Zítko u snímku transparentního účtu.

U příspěvku také dodal, že právní služby od špičkových advokátních kanceláří jsou nesmírně drahé. „Takže kdo může, ať místo lajku přispěje symbolickou částkou alespoň 100 korun“. Do zprávy pro příjemce uveďte „Pro Tomáše“. Ze srdce vám děkujeme,“ doplnil Zítko.

Pavel Zítko prosí o peníze pro zadrženého Tomáše Čermáka.

Jenže z transparentního účtu, kam lidé na údajného Čermáka posílají peníze, Zítko platí benzín či vybírá hotovost. Mimo jiné 15. listopadu například za nákup v Makru utratil z účtu zhruba 1200 korun. Přičemž vlastníkem daného účtu je spolek Srdcem pro Vlast, které pravidelně na sítích šíří dezinformace.

Odborník na dezinformace Tomáš Máca nedávno zasílání peněz na Zítkův účet komentoval slovy, že se jedná v podstatě o sektu. „Její členové jsou bezmezně oddaní svému vůdci. Není třeba v tom hledat nějakou zvláštní logiku. V každé společnosti její část tvoří různí blázni a pomatenci. Toho využívá i Zítko a další a získávají od těchto lidí peníze,“ komentoval Máca.

Říká, co „blázni a pomatenci chtějí slyšet“

Podle jeho slov Zítko používá klasický trik, který používají i další zadlužení spasitelé, kteří vybírají od důvěřivců peníze. „Založil si spolek a vybírá peníze na spolek, aby je skryl před exekutorem, protože to jsou peníze spolku, a ne jeho. Ale jediným statutárním orgánem spolku je Pavel Zítko, který si s těmi penězi může dělat co chce. Zítko vybírá na dva účty. Na jeden transparentní a na jeden běžný,“ přiblížil Máca.

Druhou praktikou podle něj je, že zadlužený „spasitel“ vybírá na účet vedený na třetí osobu. „Vzpomeňme, že například zadlužený Patrik Tušl od důvěřivců vybíral peníze také na účet, který založil na svou novorozenou dceru,“ řekl dále pro iDNES.cz Máca.

Dary a výběr na transparentním účtu spolu Srdcem pro vlast dezinformátora Pavla Zítka. (14. září 2023) | foto: iDNES.cz

Současně také upozornil na to, že právě Zítko jednoduše říká to, co různí „blázni a pomatenci chtějí slyšet“. Tím se podle Mácy pro ně stává poslem pravdy.

„A lidem, kteří věří na chemtrails, na nanočipy ve vakcínách, že Česká republika neexistuje a na další nesmysly, jednoduše prodáte jakýkoliv předražený šmejd. Stačí k tomu připojit příběh, který zapadá do jejich vidění světa,“ doplnil Máca s tím, že na lidské naivitě a hlouposti se vždy dobře vydělávalo.

„Věděli to prodejci hrnců a ví to i tito novodobí komerční spasitelé, kteří prý hlásají tu pravdu, aby zachránili lidstvo, za což požadují peníze, prodávají předražené šmejdy a lákají důvěřivce na podvodné finanční služby,“ dodal pro iDNES.cz Máca.

Zítko z účtu platí různé věci. | foto: iDNES.cz

Na advokáta pro Čermáka však nedávno vybírala i dezinformátorka Jana Peterková. V jednom z videí například zmínila, že Čermákovi zaplatila právní kancelář. „Co se týče Tomáše Čermáka, tak můžeme s dovoláním pokračovat k Nejvyššímu soudu. Poté k Ústavnímu soudu a posléze také k Mezinárodnímu soudu,“ vyjmenovala tehdy Peterková.

Současně také zdůraznila že se jí podařilo sehnat fundovanou právní kancelář. „Jakýchsi střelců, borců, kterým se to, co se tady děje, také nelíbí. Dneska (v 19. září pozn. red.) jsem tam zaplatila, účtenku nasdílím, 25 tisíc korun, které se díky vám podařilo vybrat, abychom mohli postupovat dál,“ chlubila se ve videu.

„Právníci kanceláře mi vystavili doklad, abyste věděli, že jsem si za vaše peníze nekoupila čelenku. Tu jsem si koupila za své peníze,“ dodala tehdy ve videu.

Zítko se dušuje, že Čermáka neudal

Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích a podporoval terorismus, a má si proto odpykat 5,5 roku vězení. Nenastoupil však do výkonu trestu. Česká policie na něj poté vydala i mezinárodní zatykač. Podle zdroje iDNES.cz byl na cestě do Běloruska.

„Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi včera polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do České republiky,“ potvrdili ve středu čeští policisté na síti X.

Právě Zítko po zadržení Čermáka v Polsku na Facebooku napsal: „To, že jsem byl v pondělí na policii vypovídat o Tomáši Čermákovi a v úterý ho chytli, je samozřejmě jen velká náhoda. A kdo tvrdí opak, je zaplacený hejtr, fízl a vlastizrádce. Jak jsem již mnohokrát zmiňoval, všichni teď po mně jdou.“ Naznačil tak, že Čermáka na policii neudal.

Šestatřicetiletý Čermák z Holýšova na jižním Plzeňsku je prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu.

Polští policisté zadrželi dezinformátora Čermáka. Měl namířeno do Běloruska | foto: Polská policie

Podle pravomocného verdiktu soudu si má odpykat 5,5 roku vězení za to, že v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Do vězení však Čermák nenastoupil, 29. srpna po něm bylo vyhlášeno pátrání.

Vrchní soud v Praze potvrdil Čermákovi trest vězení v červenci. Příznivci začali na soudce křičet, že jsou prasata a fašisté. Někteří z nich i na senát pískali. Nadávali dále na chodbě, ale téměř ihned odešli z budovy.

Vyzýval k aktivnímu odporu

Čermák se v živém vysílání na Facebooku během pandemie vymezoval vůči novele pandemického zákona. Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu a k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO.

Za hlavní cíl násilí označil Čermák zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil „musíme těm dobytkům zatnout tipec“ a „vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy“.

Kromě podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům na sociálních sítích a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra.

V kauze nenávistných výroků o Ukrajincích dostal Čermák podmínku a Tušl desetiměsíční trest vězení. Oba nedávno podali ústavní stížnost.