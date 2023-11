Dezinformátoři nevěří zadržení Čermáka. Já ho neudal, dušuje se Zítko

Podporovatelé dezinformátora Tomáše Čermáka nevěří, že jej polská policie skutečně dopadla a chystá jeho vydání do Česka. Někteří poukazují na to, že je stále v databázi pátrání na stránkách české policie. Policie však v tiskové zprávě zdůraznila, že ač je Čermák dopadený, tak v pátrání bude až do jeho předání do Česka. Další dezinformátor Pavel Zítko, který Čermáka podporoval, se dušuje, že on ho neudal.