Lidé posílají peníze na uprchlého Čermáka, Zítko je zatím utrácí za benzin

Ve čtvrtek na Tomáše Čermáka vydal Krajský soud v Plzni mezinárodní zatykač. Uprchlý Čermák si má ve vězení odpykat 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu.

Podle serveru Novinky.cz, který na posun ve čtvrtek upozornil, by se mohl ukrývat v zahraničí, policisté u Čermáka doma našli itinerář na cestu do Ruska. Soudce Tomáš Bouček serveru řekl, že jsou na Čermáka vydány zatykače dva. Jeden je pro Evropskou unii a jeden mimo ni.

„Tomášovi“ či „Dar Tomáš“

Mezitím však dezinformátor Pavel Zítko „pro Čermáka“ vybírá peníze. Lidé tak na transparentní účet, který má pod palcem právě Zítko, skutečně posílají peníze s popisky „Tomášovi“ či „Dar Tomáš“.

Dary a výběr na transparentním účtu spolu Srdcem pro vlast dezinformátora Pavla Zítka. (14. září 2023)

Pokud jde však o Zítkův transparentní účet, tak podle dostupného výpisu, z něj pravidelně platí na benzinkách či vybírá hotovost. Přičemž vlastníkem daného účtu je spolek Srdcem pro Vlast, které pravidelně na sítích šíří dezinformace.

Výběry a platby z účtu. | foto: iDNES.cz

Právě Zítko na konci srpna, kdy již byl Čermák na útěku, zveřejnil video, ve kterém Čermák mluví o tom, že celý den jen pil a neví, kde je. „Jé čau Tomáši, co tady děláš,“ ptá se Zítko na úvod videa. „To si děláš p*del. Já se připravuju na speciální operaci,“ kontruje odsouzený Čermák s plechovkou piva v ruce a doplňuje, že pil celý den. V asi dvouminutovém videu mluví oba aktéři také o srazu „vlastenců“ a „Čechoslováků“.

Peníze vybírá i Jana Peterková, její účet však není transparentní. Právě Peterková nedávno na sociálních sítích se Zítkem informovala, že prostřednictví svého zmocněnce Čermák podal žalobu na Vrchní soud v Praze kvůli zmatečnosti a součástí žaloby má být i žádost o odložení nástupu do vězení.

Peterková na Facebooku také zveřejnila snímky dokumentu s názvem Žaloba pro zmatečnost, kde Čermák mimo jiné žaluje Vrchní soud v Praze, kterému je také podle fotografie adresovaný. Součástí žaloby je rovněž příloha s názvem Žádost o odklad výkonu trestu. Žádat v Praze je ale chyba. Jak zjistila redakce iDNES.cz u mluvčí soudu, správně měl dokument zaslat na soud do Plzně.

„Vy se na něj už kur*a vyse*te“

Před několika dny však rodina Čermáka přidala příspěvek na Facebooku, později smazaný. V něm jistý Martin Turek, který o sobě v komentářích napsal, že žije s Čermákovou matkou, uvedl: „Zítko a spolek netáhel. Vy se na něj už kur*a vyse*te. Za všechno, co je teď s Tomášem, můžete vy. Jako rodina podáváme vše právníkovi a nepřejeme si to, co děláte. Nevíte kur*a nic, jak je teď jeho rodině a dceři,“ stojí v Turkově příspěvku.

Ten si dále stěžuje, že poté, co Čermáka pustili z vězení, tak nepracoval. „A to díky vám. Za vaše peníze se válel doma. Jestli chcete opravdu pomoc, tak za něj zaplaťte alimenty, nájem, elektřinu a všude, kde je dlužný a byt lichvářům 3 miliony korun,“ dodává Turek v příspěvku.

Jenže Peterková v dalším zveřejněném videu zdůrazňuje, že rodina Čermákovi právníka nezaplatila, ale platili ho lidé z darů. „Dozvěděla jsem se, že nesmím obhajovat Tomáše, že si to jeho rodina nepřeje. Prosím pěkně, Tomáš je dospělý člověk a není to dítě. Kdyby chtěl dát plnou moc rodině, tak to udělá. Nevšimla jsem si, že by mu rodina chodila na soudy,“ čílí se ve videu Peterková.

V daném příspěvku však pak také řekla, že Čermákův advokát Norbert Naxera ho obhajoval zadarmo. Poté uvedla, že sehnala elitního právníka.

„Musíme těm dobytkům zatnout tipec“

Čermákovi v červenci potvrdil Vrchní soud v Praze trest vězení ve výši 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu. Do výkonu trestu však nenastoupil, policie po něm tedy vyhlásila 29. srpna pátrání. Podle údajů v policejní databázi není ozbrojený ani nebezpečný.

Policie pátrá po Tomáši Čermákovi. | foto: Policie ČR

V době koronavirové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Loni v únoru se v živém vysílání na sociální síti Facebook vymezoval vůči novele pandemického zákona. Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO.

Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil „musíme těm dobytkům zatnout tipec“ a „vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy“.

Vedle podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra. Podmíněný trest za nenávistné výroky o Ukrajincích potvrdil i Nejvyšší soud, uvedla počátkem srpna Česká televize. Spoluobžalovaný Tušl dostal deset měsíců vězení.