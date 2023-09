Na dezinformátora Čermáka vydali mezinárodní zatykač, může se skrývat v cizině

Na Tomáše Čermáka, odsouzeného za podněcování k teroristickému činu, vydal Krajský soud v Plzni mezinárodní zatykač, redakci iDNES.cz to ve čtvrtek potvrdila trestní kancelář soudu. Čermák měl do 23. srpna nastoupit do vězení, to ale neudělal a policie po něm vyhlásila pátrání.