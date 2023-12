Úmrtí Pavla i tuberkulóza. Dezinformace se letos jen rojily. Bude hůř, varuje odborník

Pokračovalo se v papouškování ruské válečné propagandy, říká Máca Odborník na dezinformace Roman Máca v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že spokojený člověk nemá důvody, aby vyhledával a věřil různým „bláznivinám“ na internetu. Jak byste hodnotil letošní dezinformační scénu? Oproti minulému roku není zásadnější proměna. Pokračovalo se v papouškování ruské válečné propagandy a obsahu, který koresponduje se zájmy Kremlu. To doprovázely záležitosti týkající se covidu a očkování a různé konspirační teorie, např. že Česká republika neexistuje a jsme stále Československo. Pokračovalo se i ve vybírání peněz od důvěřivých lidí, kteří mají různým rádoby poslům pravdy a spasitelům národa finančně přispívat, nakupovat od nich různé předražené šmejdy či se nechat nalákat na podvodné finanční služby. Mezi dezinformátory i v tomto roce panovala konkurence, kdy se tím, že očerňovali jeden druhého, navzájem hádali o platící důvěřivce. Jaké téma nejvíce v letošním roce na dezinformační scéně rezonovalo? Z hlediska objemu to budou bezpochyby věci související s ruskou válkou, ať už reálnou nebo informační, proti Ukrajině a Západu. S tím souvisí i zneužívání doprovodných jevů jako inflace, energetická krize apod. Do toho se objevovaly i nějaké momentální záležitosti týkající se často smyšlených násilných incidentů, za kterými měli stát Ukrajinci, na jaře byl plný Facebook toho, jak nás tu otráví ukrajinská mouka, v létě zase šílenství ohledně bezhotovostních plateb. Tato dílčí témata byla rychle zapomenuta, ale ta globální – Rusko je dobro a Západ a Ukrajina jsou zlo – zůstávají. Vše doprovází takové ty věčné evergreeny o covidu, očkování, chemtrails, sítích 5G, že 11. září bylo dílem Američanů a podobně. Na podzim se k tomu přidala i propaganda vedená proti Izraeli a antisemitismus, který vlivem ruské propagandy a konspiračních teorií narůstá dlouhodobě. Na straně teroristů z Hamásu stojí Putinovo Rusko, tím pádem i naši takzvaní vlastenci, kteří paradoxně měli dlouhé roky plná ústa a klávesnice hrozby islámského terorismu. Ale když islámské teroristy podporuje Putinovo Rusko, tak je logicky podporují i naši takzvaní vlastenci. Myslíte, že příští rok může dezinformační scéna ještě nějakým způsobem přitvrdit? To bude záležet na tom, jaký bude vývoj u nás a ve světě. Pokud se vše bude zhoršovat, zneužijí a využijí toho samozřejmě i naši takzvaní vlastenci, kteří přitvrdí v tom, že Západ je nad propastí a naším spasitelem je Putinovo Rusko, a budou se k sobě snažit nalákat nespokojené lidi. Ano, máme problémy. Ale běžný Rus má problémy mnohem větší. Jen o tom nesmí mluvit, aby ho Putinův režim, za který agitují naši takzvaní vlastenci, neposlal do vězení nebo na frontu. Mohou dezinformace nyní více lákat lidi kvůli tomu, že se například zdražuje a oni mají strach z budoucnosti? Bezesporu ano. Po všech stránkách spokojený člověk nemá tolik důvodů, aby vyhledával a věřil různým bláznivinám na internetu. Strach je přirozená lidská emoce a právě strašení dezinformátoři často využívají, aby vzápětí nabízeli jakousi záchranu. Strach z budoucnosti spojený s rozporuplnými kroky vlády nahnal desítky tisíc lidí na první velkou Vrabelovu demonstraci, aby pak ale ti lidé poznali, že těžko je může spasit někdo, jako je 27 exekucemi zadlužený Ladislav Vrabel, který je navíc policií obviněn z finančních podvodů. Tento dav pak přebral další komerční spasitel vybírající od důvěřivců peníze Jindřich Rajchl. Případně, co je hlavním faktorem, že se lidé přiklání k dezinformacím? Řada lidí to už má v sobě zakořeněné a z principu věří, že všechno je jinak. Často se jedná o různé ezoteriky, vyznavače konspiračních teorií, nebo jednoduše blázny a hlupáky, kteří si myslí, jak vše prohlédli. Toto popisuje Dunningův–Krugerův efekt. Ten uvádí, že čím je člověk hloupější, tím méně o sobě pochybuje a je sám v sobě přesvědčenější. A pak tu jsou lidé, kteří mohou být s něčím nespokojeni, prožívají osobní krizi, jsou pod návalem emocí a pak vyhledávají něco, co jim do všeho zapadne, i když to je nesmysl, ale jednoduše tomu chtějí věřit. Má v současné době dezinformační scéna nějakého hlavního mluvčího nebo nyní nemá výraznou tvář, jako tomu bylo dříve? Záleží jak to bereme. Pokud se na to díváme v politické rovině, tak nejvyšší podporu z hlediska volebních preferencí má Tomio Okamura a jeho SPD. Z pohledu, kdo dokáže dostat dav na nějakou demonstraci, v tomto to je Jindřich Rajchl, i když jeho schopnost mobilizovat Václavák upadá. On sice tvrdí, jak jsou ty jeho demonstrace veleúspěšné, jak bylo na Václaváku přes sto tisíc lidí. Ale kdyby tomu tak bylo, proč už ty demonstrace nedělá a dvě ohlášené zrušil? Protože sám ví, že to není pravda, co říká. Pak je tu ještě koalice Stačilo vedená komunisty, která postupovala tak, že k sobě posbírala různé proruské a covidové dezinfulencery. Podařilo se podle vás nakonec státu s dezinformacemi bojovat, případně lepší se alespoň práce státu v tomto ohledu? U tohoto je potřebovat rozlišovat, co je stát. V různých státních složkách máme opravdové profesionály, kteří problematice výborně rozumí. Ale to, co mohou dělat, je limitováno politickou reprezentací, kde to až na světlé výjimky značně pokulhává. Takže politikům bych popřál více odvahy, méně strkání hlavy do písku a více profesionálům, kteří pracují pro naši zemi, naslouchat. Jaké největší dezinformační perly vás letos zaujaly? Z hlediska bizáru asi teorie, že Česká republika neexistuje, že to je jen firma a jsme stále Československo. Z hlediska bezpečnostní situace v Evropě, tak opravdu masivní provázanost SPD Tomia Okamury s Kremlem řízenou ruskou válečnou propagandou, kterou Putinův režim útočí na naši zemi, v čemž Kremlu SPD Tomia Okamury vydatně pomáhá.