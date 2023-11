Dezinformace porazí vzdělání. Obchodníci s nenávistí patří k soudu, říká Fialův poradce

Jak hodnotíte dosavadní boj vlády s dezinformacemi?

Vláda svým nástupem vyvolala obrovská očekávání v mnoha směrech. V ekonomických reformách, konsolidaci rozpočtu nebo zahraniční politice. Ale také v boji s dezinformacemi. Troufám si ale říci, že vysoká očekávání vytvořila i základ k tomu, že část společnosti skončí rozčarovaná. Kabinet mohl udělat mnohem víc ve všech těch oblastech. To asi vždycky. Nicméně, kde já vidím hlavní problém boje s dezinformacemi, je skutečnost, že existuje spousta aktivit, projektů a programů na různých ministerstvech a úřadech, ale nejsou dobře propojeny. Určitě také nejsou dobře prezentovány navenek. To znamená, že kolikrát o nich ani nevíme. To si myslím, že je jeden z těch slabých bodů, na který by se vláda měla v následujících dvou letech, pokud budou volby za dva roky, zaměřit.

Zlomovým bodem byl rok 2014, tedy ruská anexe Krymu. Od té doby výrazně stouply aktivity dezinformační scény v Česku.