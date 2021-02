Dětské domovy jsou na konci sil. Na vychovatele připadá s výukou i osm dětí

Je to obtížné nejen pro děti, ale i pro vychovatele, kteří kromě svých obvyklých povinností suplují roli učitele. Některé domovy hlásí, že vychovatelé už začínají být přetížení a na pokraji sil. Navíc není kde personál brát v případě, že onemocní nebo musí do karantény.



„Jsme permanentně zavření v podstatě od 8. března loňského roku, kromě dvou měsíců prázdnin. Tím, jak děti chodí do školek a do škol, tedy do 1. a 2. tříd a do speciálních škol, máme každou chvíli karanténu,“ přibližuje ředitelka Dětského domova ve Frýdlantu Věra Dunajčíková.