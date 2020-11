Jiné úkoly, školy i schopnosti. Dětské domovy při výuce musí zvládat všechno

Řada dětí navštěvuje speciální školy, které v době od 2. do 18. listopadu také přešly na dálkové vzdělávání, které není online. Vychovatelé ale musí zvládnout učení na dálku u všech.

„Nejvíce nám asi dělají problém cizí jazyky. Přeci jen jsme tady starší ročníky, které se angličtinu a němčinu neučily. Jde o to výuku hlavně skloubit. Rozdělit to tak, abychom věnovali dostatek času těm dětem, které to potřebují víc, a zároveň stíhali i ostatní, které stačí zkontrolovat,“ říká ředitel Dětského domova Dolní Počernice Martin Lněnička.

Vychovatelka Marcela Haluzová dělá v domově už 22 let. Stará se o osm dětí, kde je jeden středoškolák, dvě děti ze základní školy, jedno z mateřské a zbytek ze speciálních škol. Právě ty je podle Haluzové složité učit na dálku.

„Výuka není online, ale jen na dálku, takže to všechno funguje v rámci úkolů. Ty dostaneme a musíme to dětem vysvětlit a naučit je to. Většina škol se zavřela v polovině října, ale středoškoláci nebo děti ze základních škol jsou samostatnější, tak to ještě šlo,“ popisuje Marcela Haluzová, jak u nich vypadá distanční výuka.

Učení osmi dětí mezi vařením a praním

Každé dítě chodí do jiné školy, jiného ročníku a na úkolech se tak neshodnou. „V tom je to asi nejnáročnější,“ dodává vychovatelka. V domově musí také zvládat běžný chod rodiny, takže u toho vaří, uklízí nebo perou. Podle Haluzové je tak třeba současnou dobu brát s humorem.



„Jednou to musí přejít a rodiče by se neměli zbytečně nervovat. S dětmi se všechno sami nenaučí. A co se nenaučí, to se doučí potom. Rozumím tomu, když se chtějí dostat na střední či vysoké školy, takové děti jsou samostatnější, ale teď by se měly naučit co jde, ostatní se naučí později, až to pomine,“ říká vychovatelka v dětském domově Marcela Haluzová.

Někteří se učí skoro sami, jiní potřebují pomoc víc. Teta nebo strejda, jak se vychovatelům v domově říká, tak během uklízení spočítá objem kvádru, jak se má pro výuku na střední škole správně namíchat barva nebo vyjmenuje české řeky.

„Dostáváme úkoly od paní učitelky e-mailem na celý týden, teta mi je vytiskne a společně je pak vypracováváme,“ říká u vypočítání převodu jednotek Jaroslav, který se také musí učit na dálku.



Další děti do škol pustí až PES na nižší úrovni

Do školy se mají od středy 18. listopadu vrátit žáci prvních a druhých ročníků základních škol. Společně s mini také děti z malotřídek, přípravných tříd a speciálních škol. Kromě dětí ve speciálních a mateřských školách musí žáci po celou dobu výuky nosit roušky.



Ministerstvo školství a zdravotnictví chce společně otevírat i další ročníky. Záleží na tom, jaká bude aktuální úroveň protiepidemického systému PES, který vypracovalo ministerstvo zdravotnictví. Systém má pět úrovní a nejvyšší také aktuálně platí. Pokud se bude epidemiologická bude vyvíjet dobře, mohla by příští týden platit čtvrtá úroveň, která by do škol vrátila další žáky.