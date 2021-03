Stát přeťal kvůli covidu kontakty rodičů s dětmi v kojeneckých ústavech

Děti pana Milana, klienta SOS dětských vesniček, byly do kojeneckého ústavu umístěny poté, kdy je jejich babička nedokázala uhlídat. Soud rozhoduje, zda došlo k pochybení pouze ze strany babičky, nebo zda se provinil i otec, když jí děti svěřil na starost. Za svými ratolestmi tak pravidelně dojížděl na návštěvu.

Ty jsou nyní podmíněny negativním testem. Otec, který kvůli pandemii přišel o práci v gastronomii, neměl v době, kdy nebylo testování dostupné zdarma, peníze. Poslední setkání bylo možné před Vánoci, kdy došlo k uvolnění opatření. Ani na Štědrý den už se však rodina nemohla setkat, dárky musel pan Milan odevzdat na vrátnici.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní vydalo doporučení, ze kterého vyplývá téměř úplný zákaz návštěv i v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Komunikace tak probíhá pouze přes videohovory, s nejmenšími je to ale složité. Otec se proto bojí, že na něj jeho mladší dítě zapomene.

Samotné umístění dětí do ústavního zařízení ztěžuje dětem vytvoření citové vazby s jejich blízkými. „Už samo umístění nejmenších dětí do ústavního zařízení zásadně poškozuje vytváření jejich citové vazby k blízké osobě, což trvale a velmi negativně ovlivňuje jejich další vývoj,” uvedla ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Takové omezení kontaktu pak narušuje i případný návrat k rodině. „Pokud je jim navíc na několik měsíců znemožněn kontakt s rodiči, hrozí u nejmenších dětí, že citová vazba k rodiči bude vážně narušena. Velká část dětí se přitom z kojeneckého ústavu po nějaké době vrací zpět do rodiny, současná situace ale jejich návrat velmi komplikuje,” dodává Šalátová.

S rozhodnutím ministerstva nesouhlasí SOS dětské vesničky, které provozují ZDVOP nazvaný SOS Sluníčko v Praze a v Karlových Varech. „Pro děti, které jsou v SOS Sluníčku umístěné, je kontakt s blízkými osobami naprosto zásadní. Omezit návštěvy je určitě mnohem jednodušší, než hledat cesty, jak ty návštěvy bezpečně umožnit. Ono to ale samozřejmě jde a my to už řadu měsíců děláme,“ kritizuje rozhodnutí ředitelka SOS dětských vesniček.

Podle ní jsou tato zařízení schopná zajistit asistované kontakty rodičů a dětí, při nichž by bylo možné kontrolovat dodržování opatření. „Jsme schopni zabezpečit asistované kontakty rodičů a dětí, při nichž náš pracovník dohlíží na to, aby po celou dobu kontaktu byla dodržována nezbytná opatření, jako je použití respirátorů nebo desinfekce,“ avizovala Šalátová.

Ideálním řešením by podle ní byla možnost rychlého testování návštěv. Ministerstvo ale rychlotesty do zařízení nedodalo. Laboratorní testování je podle ní pro lidi z nižších sociálních vrstev nerealizovatelným řešením.