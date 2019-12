Ještě nemají občanky, už pomáhají jiným. Jací jsou letošní malí hrdinové

1 Robert (12 let): Nehoda

Robert s Pavlem jeli o prázdninách na koupaliště. Pavel se rozhodl, že trumfne Roberta a přeplave celý bazén pod vodou. Skočil do vody, podplaval i zábradlí, které odděluje plavce a neplavce, doplaval až ke schůdkům, ale už se nedokázal vynořit. Když se snažil dostat nad hladinu, nalokal se vody, chvíli na to se přestal hýbat, nedýchal a z obličeje krvácel. Robert s ostatními kamarády jej vytáhli a Robert začal s resuscitací včetně umělého dýchání. Po několika minutách se Pavel probral, Robert mu ošetřil i rozseknuté obočí a s kamarády přivolali pomoc. Pavel poté strávil den v nemocnici, kde Robertovi lékař řekl, že svému kamarádovi zachránil život.



2 Karolína (9 let): Veřejná sbírka

Karolína citlivě vnímá situaci dvou spolužáků ze školy, jejichž tatínek vážně onemocněl. Jeho manželka se o něj nyní musí starat, a proto nemůže chodit do práce. Ve škole proto zorganizovali v rámci zahradní slavnosti charitativní jarmark. Každá třída zde prodávala různé předměty, které děti vyrobily. Peníze z prodeje pak šly rodině, která se ocitla v těžké situaci.



3 Laura (9 let): Laura

Laura ještě donedávna bydlela s rodiči a pěti sourozenci na vesnici. Po požáru jejich domu, který Lauře způsobil jizvy na rukou, se dostala do dětského domova. Pomáhá tam bratrovi s úkoly a mladším dětem s oblékáním či sprchováním. Také občas chodí zpívat písničky babičkám z nedalekého domova důchodců.

Dívka se občas vídá s tatínkem, který za ní a jejími sourozenci čas od času přijde na návštěvu. Stýská se jí ovšem po mamince, kterou už dlouho neviděla.



4 Jan (14 let): Desetikoruna

Honza se podělil o příběh jeho babičky. Žena jednou pospíchala na autobus, aby se dostala včas k lékaři. Protože u sebe ale neměla drobné, řidič jí odmítl bankovky rozměnit a vykázal ji z autobusu. Ostatní cestující už netrpělivě vyhlíželi, kdo autobus zdržuje. Najednou se mezi nimi ale postavil cizí kluk, který babičce Honzy jízdenku sám zaplatil.



Babička od té doby při cestě vždy nosila drobné, aby je mohla neznámému klukovi vrátit, což se jí po dlouhé době i povedlo. Také Honzovi stále připomíná, že je třeba si pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy budeme sami potřebovat pomoc.



5 Laura (13 let): Pomoc na dálku

Laura popsala dobré skutky, s nimiž se již od první třídy setkává ve škole. Všichni školáci tam připravují výrobky, které se prodávají na Dnech otevřených dveří a na vánočních jarmarcích. Peníze z prodaných výrobků posílá Lauřina škola každý rok v rámci projektu Adopce afrických dětí dívce v Keni. Ta by bez finanční pomoci nemohla studovat. Laura díky tomuto projektu měla již od první třídy možnost se dozvědět i o dětech, které to nemají v životě tak lehké jako ona a její spolužáci.



6 Kateřina (11 let): Komunita

Katka žije v bývalé hornické kolonii ve Slezské Ostravě. Velmi se ji líbí tamější fungující komunita lidí, kteří se dokážou společně semknout a podílet se na zlepšování okolního prostředí. Několikrát do roka organizují brigády na úklid místního parku a blízké znečištěné krajiny. Letos v létě likvidovali černou skládku a do jejího úklidu se zapojili nejen dospělí, ale i děti.



7 Edita (13 let): Máme se dobře

Edita má příbuzné v Makedonii, kam několikrát do roka jezdí na návštěvu. Vídává tam také děti z chudých rodin, které se nemají tak dobře jako ona – nosí staré oblečení, nemají ani vlastní postel, mají třeba jen dvě hračky a místo do kroužků musí po škole chodit pomáhat na pole. I díky těmto návštěvám si Edita více váží toho, co doma má. Před pár lety se proto rozhodla kamarádům z Makedonie alespoň trochu pomáhat – nosí jim věci a hračky, které už sama nepotřebuje, a za ušetřené kapesné je zve do ZOO nebo na zmrzlinu.



8 Jan (11 let): Áďa v nebezpečí

Honza pomohl spolužačce Ádě, která se mu jednou svěřila se svým problémem. Přes sociální síť Instagram ji kontaktoval dospělý muž, který jí zasílal obscénní fotky a zkoušel jí i telefonovat. Áďa se to bála říct rodičům, ale Honza neváhal a zašel spolu s ní za třídní učitelkou, které celý problém popsal. Ta zavolala Ádiným rodičům, kteří posléze kontaktovali i policii. Muže se povedlo vypátrat a Honza svou kamarádku poučil, jak se chovat na sociálních sítích bezpečně.



9 Amálie (14 let): I objetí může mít cenu zlata

Amálka se při pobytu v nemocnici, ve které strávila delší dobu, seznámila s tříletým chlapečkem Petříkem. Ten byl v nemocnici sám, protože pocházel ze sociálně slabší rodiny a jeho maminka ho navštěvovala jen zřídka. Amálka s s Petříkem se skamarádili – chlapec jí byl vděčný za každou minutu, co s ním strávila. Tak mu zpříjemnila těžké chvíle v nemocnici.



10 Karolína (14 let): Srdce s láskou darované

Karolína a její spolužáci se zapojili do akce Srdce s láskou darované. V rámci ní vytvořili srdce pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. O tomto oddělení netušili až do chvíle, než jim o něm vyprávěla kamarádka poté, co lékaři z JIP zachránili jejího malého bratra.

