Hec, jenž málem skončil utonutím. Věděl jsem, že musím pomoci, říká chlapec

Na začátku bylo dětské hecování – pod vodou přeplavat bazén. Dvanáctiletému Robertovi se to podařilo, to samé chtěl proto dokázat i jeho stejně starý kamarád Pavel.

Rozeběhl se a skočil do vody. Podplaval i zábradlí, které odděluje neplaveckou část od té pro plavce a dostal se až ke schůdkům. Když se však chystal vyplavat, došel mu dech. „Bouchl jsem se a takhle jsem tam zůstal,“ popsal Pavel. Krvácelo mu také obočí.



„Najednou se přestal hýbat, jeho tělo vyplavalo na hladinu jako mrtvola, měl vykulené oči a nedýchal,“ přibližuje Robert. V okolí však nikdo dospělý nebyl. Robert k němu proto rychle doplaval a s pomocí Pavlova staršího bratra ho vytáhl z vody. Začal s masáží srdce a resuscitací. „Připadalo mi to hrozně dlouhé, ale mohla to být asi minuta,“ vzpomíná. Hlavou mu běželo jen to, že svého kamaráda musí zachránit.

Jak poskytnout první pomoc věděl díky tomu, že dochází k dobrovolným hasičům. A skutečně – Pavel se probral, vstal a začal vnímat. „Konečně mu bilo srdce a začal se rozdýchávat,“ pokračuje Robert. Chlapec si však stěžoval, že ho bolí na hrudníku a špatně se mu dýchá. Robert ho proto položil do stabilizované polohy a Pavel vyzvracel vodu.



„V nemocnici mi řekli, že kdybych tam nebyl, tak s Pájou by to dobře nedopadlo,“ popsal.

580 příběhů

Právě Robert je jedním z dětí, které ve čtvrtek převzaly ocenění v soutěži Dětský čin roku. Letos se konal 15. ročník, jehož partnerem je Nadace Agrofert. Vítěze soutěže vybírají děti každoročně na internetu z návrhů, které zaslaly pořadatelům. Letos se sešlo 580 příběhů, ve kterých školáci popisovali své dobré skutky nebo dobré činy kamarádů.

Mezi dalšími oceněnými byl třeba jedenáctiletý Jan Vlček. Cenu získal za pomoc spolužačce, kterou na internetu obtěžoval dospělý muž. Zašel za třídní učitelkou, ta vše řekla rodičům a muže nakonec vypátrala policie.



Cenu za pomoc ostatním například obdržela devítiletá Laura Čurejová. Po požáru jejího domova, kde bydlela s rodiči a pěti sourozenci, se s jizvami po popáleninách dostala do dětského domova. Tam se pomáhá starat o mladší děti a občas také chodí zpívat do nedalekého domova důchodců.