Vstup dětí omezovalo více podniků, inspekce provedla přes tisíc kontrol

Podle českých zákonů je vyloučení návštěvníků na základě věku diskriminační jednání, z technických důvodů lze do restaurace zakázat pouze vstup kočárkům za určitých podmínek, a to například stavebních omezení.

Česká obchodní inspekce od roku 2018 provedla více než tisíc kontrol zaměřených na diskriminační chování, které ovšem nejčastěji není z důvodu omezování věku hostů provozoven, ale zvýhodňování česky hovořících spotřebitelů oproti cizincům.

„V roce 2018 bylo provedeno 494 kontrol v souvislosti s diskriminací, z toho 21 přímo zaměřených na věk spotřebitele. Jeden podnik byl závadný a obdržel padesátitisícovou pokutu,“ uvedl redakci iDNES.cz Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí České obchodní inspekce (ČOI). Zmíněným podnikem je Stodola House, který vyjma pokuty za diskriminaci kvůli věku dostal od inspekce minulý rok i pokutu za nalévání alkoholu nezletilým.

Následující rok provedla ČOI další kontroly s nepříznivým výsledkem. Diskriminační jednání v souvislosti s věkem se zvýšilo.

„Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti roku 2018 nárůst počtu případů tohoto nežádoucího jednání. Ve čtyřech případech z dvou desítek zaměřených kontrol i na základě podnětů se podařilo prokázat diskriminaci z důvodu věku spotřebitele. Inspekce rozdala pokuty v řádu nižších desetitisíců korun,“ dodal Fröhlich.

Pandemie koronaviru znamenala prakticky uzavření, nebo výrazné omezení restauračních provozů, ale i kontrol a podnětů. „V dalších letech následoval covid, takže různá omezení pro podobné typy podniků, lidé tolik nejezdily na hotely a nemohly do restaurací, snížily se obecně stížnosti a tak přišel i nižší počet kontrol, zjištění, ale i nižší počet podnětů,“ potvrdil mluvčí inspekce.

Kontroly provádí inspekce neustále, v roce 2022 padlo 39 pokut v souvislosti s diskriminací za 1,5 milionu korun. Počet hříšníků v souvislosti s věkem zákazníků byl ale minimální.

Zákon o ochraně spotřebitele Obecný zákaz vstupu dětí do provozovny restaurace, který není založen na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněn legitimním cílem, představuje diskriminaci ve smyslu § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Důvody, na jejichž základě lze přiměřeným a nezbytným způsobem omezit vstup dětí do provozovny, mohou být např. její stavební řešení nebo povaha zde poskytovaných služeb; za ospravedlnitelný důvod pro zákaz vstupu dětí do restaurace ovšem nelze považovat provozovatelem toliko v obecné rovině deklarované zaměření na určitý druh klientely.

Jinak tomu je ovšem u hotelů, ty mohou odmítnout děti mladší patnácti let. „Provozovatel hotelu může zakázat vstup dětem do patnácti let, pokud pro to má legitimní důvody, jedná transparentně a odpovídá to jeho obchodnímu modelu,“ řekla již dříve ke kauze mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová. V praxi pak jde převážně o wellness hotely.

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, situaci dlouhodobě sleduje a domnívá se, že lepší je s ohledem na trh se soustředit na rodinám přátelské podniky.

„Rodiny s dětmi jsou stále důležitějším segmentem pro provozovatele hotelů i restaurací. Tento trend je rostoucí a má svou budoucnost. Navíc, pokud děti cestují s rodiči již od raného mládí, pak získávají vztah k cestování, k místům, která navštěvují a tím se tedy zároveň jedná o jistou formu marketingu a investice pro cestovní ruch v budoucnosti,“ říká Stárek.