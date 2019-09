Restaurace zaplatila 50 tisíc za zákaz vstupu dětem. Případ žene k soudu

14:00 , aktualizováno 14:00

Pražská restaurace Stodola House musela zaplatit pokutu 50 tisíc korun za to, že zakazovala vstup dětem. Sankci uhradila v červenci poté, co do podniku vtrhli exekutoři. Teď se chce s Českou obchodní inspekcí soudit.