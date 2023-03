Děti sem nevpustím, to raději zavřu, říká hospodský, který jim zakázal vstup

Jak hodnotíte sedmero pravidel, které nastavilo bistro Marty´s Kitchen?

Já to až tak moc nesledoval, my tu máme zákaz dávno.

Takže do svého podniku děti nepouštíte?

Sem není zákaz vstupu dětí, ale sem je vstup od osmnácti let. Zákaz vstupu dětí by byla dezinterpretace.

Proč jste toto pravidlo zavedl?

Mimo jiné nám státní orgány posílají agenty provokatéry, kterým nebylo osmnáct. Dávali si jedno malé pivo. Točili se tu, venku stála čoika (Česká obchodní inspekce, pozn. red.) a dala nám pokutu za nalévání mladistvým. To je jeden z hlavních důvodů.

A ten další?

Máme tady kuřácké prostory, kde jsou pro děti absolutně nevhodné a to už nemluvím o řadě případů chození sem maminek s dítětem v kočárku. To zůstalo i s kočárkem u dveří. Maminky pak v jiném než střízlivém stavu i po půlnoci odcházejí a ohrožují sebe i dítě.

My tu nejsme od toho řešit kontroverze spojené s dětmi. Vychované, či nevychované. Stávalo se i to, že si dříve maminka sedla na zahrádku a stěžovala si, že je mezi kuřákama. V kuřácké hospodě. Nebo že se tu baví sprostě. V hospodě. Ona přitom ale nejde do cukrárny, nebo do pizzerie, které tu má v dosahu.

Proč si myslíte, že nešla raději právě tam?

Tam není ta legrace, tam nejsou chlapi. Všímejte si, že většinou jsou stěžovatelky ženy, které jsou ale schopny sem jít s kočárkem a pít. Tomu se udělala přítrž.

Mají mít restaurace možnost určovat, zda smí vstoupit rodič i s dítětem? Ano 94 %(28502 hlasů) Ne 6 %(1720 hlasů)

Takže i přes pokuty vstup dětí zakazujete?

Tak jako stát, když měl problém s metanolem, udělal prohibici, tak my to řešíme podobně. Akorát to obchodní riziko neseme my jako obchodníci.

My po nikom nic nechceme, zato stát nám po metanolové kauze stížil podnikání. A chtěl, ať dodržujeme pravidla, která si roubujeme na svou provozovnu.

U dveří je informace o klubu a členském poplatku. Kontrolujete zákazníky při vstupu?

Samozřejmě, že to kontrolujeme, jsme kuřácký klub, vy za poplatek dostanete při prvním vstupu kartičku a tu my vyžadujeme.

Když mi neukážete kartičku, tak jdete, nazdar. Je to limitační, nekouří se v lokále a v kuchyni. To jen na zastřešené zahrádce.

Podle mých informací i přes zákaz vstupu mladistvých vám byla v létě minulého roku uložena další pokuta, ne za omezování vstupu, ale nalévání nezletilým?

O té pokutě nevím, nebo sem se ještě nedostal k nějakému zápisu. Posledně, když byla pokuta, tak už deset, nebo dvanáct dnů po porušení tu byla celní správa a exekutoři a už na nás zaklekli. Kontroly máme pravidelné, i v této době, kdy je gastro na kolenou a dýchá na půl plic.

A co váš syn David, který váš podnik i v televizích hlasitě podporoval a opatření se zastával?

Salomon junior podmínky dodržoval a teď podniká v jiném segmentu, má školku, kde naopak s dětmi pracuje. Takže to není o tom, že by u nás panovala nějaká antipatie vůči dětem.

Ale je to jako s náledím. To taky nejedete rychle. Ale upravíte pravidla a vyhnete se střetu.

Takže stál v čele hospody, která odmítá vstup mladších osmnácti let, na ceduli před podnikem máte přímo napsáno „Zákaz vstupu dětem a psům“ a nyní vede školku?

My se už nějaký čas moc nebavíme. On se ani nepřišel zeptat, jak se daří, nebo jak se školkou.

Děti, to není sranda. Pořád to držkuje. I rodiče. Ve výsledku přijdou a vyřvou se na paní učitelku. A ta to nebude mít za potřebí a co, zůstane tam (syn David, pozn. red.) sám.

Práce s nimi je obrovsky problematická. Od malého dítěte nedostanete spropitné.

Kuřácký klub Stodola

Dýška od dětí zde tedy očividně nedostanete. Jak se vám daří se udržet, i v kontextu pokut?

Kdybych nebyl srdcař, tak bych to tu zavřel už dávno. Objednávám se teď k naší starostce. Chci si s ní popovídat o rovnosti podmínek podnikání, o tom, kdo bere dotace, o nastavení zdejšího trhu na Hájích.

Já tu z toho klidně udělám vietnamskou tržnici. Ať lidi chodí na pivo, nevím kam, třeba ke starostce do garáže.

A co čekáte, že vám starostka řekne?

Já nevím, co mi řekne. Když se se mnou nebude bavit, mě to je jedno, já tady tu vietnamskou tržnici udělám, nebude se to vytápět, ať tam prodávají třeba pstruhy v bazénu. Já už za desítky let nemám na ty neustálé turbulence v zákonodárném systému.

Jak to myslíte?

Když hrajete, hrajete aspoň nula nula. Ale pak vám zvětší oproti soupeři branku o dva metry, protože chtějí, aby ten soupeř vyhrál, tak vás to nebaví. To nebaví nikoho.

Třeba tady kino Galaxie. Mělo dvacet let dotace. To skončilo a zavřeli. Přece to nepotáhnou ze svého.