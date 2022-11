Sexuální agresoři sázejí na promlčení, mám i případy z 90. let, říká advokát

Je čas přítelem sexuálních predátorů?

Ano, v současném nastavení čas skutečně hraje ve prospěch sexuálních agresorů. Pokud jsou „dobří“ v tom, co dělají, dokážou oběť dostat do situace, kdy bude schopna něco udělat, až právě tehdy, když bude agresor už trestně nestíhatelný. V případě, že má více obětí, zvládne to načasovat takovým způsobem, že mu to bude procházet. Právě v tom je současná koncepce promlčecí doby nedomyšlená. Vychází z toho, že oběť sexuálního deliktu je schopna jako oběť jiného deliktu, třeba krádeže nebo autonehody, hájit svoje práva okamžitě.

Běžně se setkávám s tím, že za mnou klienti chodí s tím, že se jim něco stalo třeba v 90. letech.