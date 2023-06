Zájem Čechů o uprchlíky z Ukrajiny klesá, přijímání podporuje 56 procent z nich

Zatímco loni projevovaly zájem více než dvě třetiny občanů, podle posledního šetření se o vývoj zajímá 39 % lidí. Zbylých 61 % poté vyjádřilo nezájem, z toho 14 % se nezajímá rozhodně a 47 % spíše.

Zájem o vývoj situace okolo uprchlíků z Ukrajiny se zvyšuje spolu s nejvyšším dosaženým vzděláním a s deklarovaným obecným zájmem o politiku. Velmi silně je pak propojený se zájmem o vývoj situace na Ukrajině.

„V dlouhodobém srovnání je patrné, že po prvotním vzepětí z loňského jara, které zájem o vývoj situace okolo uprchlíků z Ukrajiny postavilo velmi vysoko i mezi nejrůznějšími událostmi v mezinárodním kontextu, se tento takto specificky orientovaný zájem snížil a dostal se na úroveň, která je nižší, než jaký byl zájem o vývoj situace okolo uprchlíků obecně v letech 2015 až 2019,“ uvedli autoři průzkumu.

Názor na přijetí ukrajinských uprchlíků se v porovnání s minulým rokem liší. Zatímco loni v květnu souhlasily s jejich přijímáním tři čtvrtiny dotázaných, letos vyslovila souhlas pouze větší polovina. Možnost „rozhodně ano“ v otázce přijímání uprchlíků u Ukrajiny zvolilo 15 % občanů, zatímco v roce 2022 rozhodně souhlasil téměř dvojnásobek.

V šetření se naopak oproti minulému roku promítl vyšší nesouhlas s přijímáním běženců. Zatímco loni zvolilo možnost „spíše ne“ 15 procent a „rozhodně ne“ 8 procent, letos podíl stoupl na 27 a 14 procent. Zbývající tři procenta dotázaných odpověděla, že neví.

Výsledky CVVM však ukazují, že v souvislosti se začátkem ruské agrese na Ukrajině v únoru loňského roku se zcela proměnil postoj Čechů k přijímání uprchlíků z Ukrajiny. V předchozích letech, kdy dostali otázku, zda by Česko mělo přijmout Ukrajince z oblastí postižených válečným konfliktem, zcela převládal nesouhlas. V minulém desetiletí byla větší polovina občanů proti, pro pak bylo většinou necelých 40 %.

Graf zobrazující proměnu postojů Čechů k přijímání uprchlíků z Ukrajiny, který zveřejnila CVVM. (28. června 2023)

Většina dotázaných uvedla, že by Česko mělo uprchlíky přijímat pouze do doby, než se budou moci vrátit zpět do své země. Takovou možnost uvedlo 71 % lidí. Jedenáct procent se domnívá, že by je měla země nechat se zde usadit.

Názor, že by Česko uprchlíky z Ukrajiny nemělo přijímat vůbec, podpořilo 17 procent respondentů.

„Pro trvalé přijímání uprchlíků z Ukrajiny jsou častěji mladí lidé ve věku od 20 do 29 let, absolventi vysokých škol, lidé se zájmem o politiku obecně a ti, kdo se rozhodně zajímají o vývoj situace na Ukrajině nebo o situaci okolo uprchlíků z Ukrajiny,“ uvádí autoři průzkumu.

Naopak proti jsou nejčastěji občané se středním vzděláním nebo s vyučením bez maturity, dále ti, kteří životní úroveň své domácnosti hodnotí jako špatnou, a kteří se rozhodně nezajímají o vývoj situace ohledně ukrajinských uprchlíků. Šetření probíhalo od konce ledna do 20. března 2023, zapojilo se v něm 861 obyvatel ČR ve věku od 15 let.