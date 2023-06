Ukrajinci budou muset za ubytování na hotelu vnitru platit, nemají na to peníze

Uvedla to majitelka hotelu Nebespán Sabina Kmecová, která napsala o jejich bezvýchodné situaci otevřený dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi ze STAN.

Sehnat rychle na Šumavě jiné ubytování ve vrcholné turistické sezoně je ale téměř nemožné. Ministerstvo vnitra sdělilo, že mu zákony neumožňují s cenou jakkoli pracovat. V zařízení ministerstva je ubytováno asi 42 ukrajinských uprchlíků, v naprosté většině jsou to ženy s dětmi.

„Uprchlíci přijeli hned na začátku konfliktu, někdy loni v březnu. Jsou z různých míst, utekli s batohem na zádech a v Praze je posadili do autobusu a poslali je bydlet sem. Od té doby se tady usadili, chodí do škol, do práce, integrovali se,“ řekla Kmecová.

Od července ale bude mezi zranitelné osoby, tedy ty, kteří nadále nebudou muset za ubytování platit, patřit jen menší část z nich.

S cenou nelze pracovat

Za zranitelné osoby považuje zákon děti do 18 let, studenty do 26 let, lidi pečující o děti do šesti let nebo o postiženého člověka, těhotné ženy, seniory nad 65 let a postižené.

„Jenže tady třeba bydlí máma s jednou školačkou a jednou devatenáctiletou studentkou, ale protože ta studuje vysokou školu na Ukrajině dálkově, to studium jí prý neuznají. Za ubytování v hotelu ministerstva by tedy musela platit máma i ta studentka. A to je absolutně nereálné,“ řekla Kmecová.

Podle Martiny Vrbové, která s uprchlíky dlouhodobě pracuje a učí je i češtinu, bude k nezranitelným osobám patřit jen zhruba třetina z ubytovaných uprchlíků, ostatní by se museli od července odstěhovat nebo platit nereálné ceny.

Hotel Šumava v Kašperských Horách

„Musím říct, že tak vysoká cena nám vyrazila dech. Největší problém je, že oni se ty nové podmínky dozvěděli vlastně až 6. června a cenu za ubytování až minulý čtvrtek. Je nereálné to tak rychle vyřešit,“ řekla Vrbová . Podle ní není možné, když třeba na jednom pokoji bydlí tři členové rodiny, dva by ale museli nově platit každý 613 korun denně. Tolik si ani nevydělají, zdůraznila.

„S ohledem na situaci v Kašperských horách jsme se rozhodli umožnit nezranitelným osobám v objektech ve vlastnictví ministerstva vnitra zůstat. Při stanovení ceny za ubytování jsme však povinni plně respektovat platné zákony, které nám bohužel neumožňují s cenou jakkoliv pracovat,“ sdělila Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra.

Informace dostali

Kapacity ve státních zařízeních, tedy i objektu v Kašperských Horách, i po 1. červenci zůstanou vyčleněné pro zranitelné osoby, popřípadě maximálně na 150 dní i pro nově příchozí z Ukrajiny, než si najdou vlastní ubytování, uvedla. Odmítla, že by nebylo v předstihu dostatek informací o změnách, které od července nastanou.

„Kromě webů MPSV a MV byly informace sdílené na sociálních sítích, příjemci humanitární dávky byli informovaní prostřednictvím mailu, informace také průběžně získávali neziskové organizace, které s ukrajinskou komunitou pracují. Není tak možné souhlasit s tím, že by informace nebyly dostupné,“ uvedla.

Ukrajinci, kteří nepatří do kategorie zranitelných osob, stále nevědí, co budou dělat. „Ozvalo se sice už několik lidí z okolí, kteří jim nabídli ubytování, není ale jasné, kolik by stálo a pro kolik lidí by se našlo,“ řekla Vrbová.

Celou situaci se stále snaží řešit s uprchlíky i s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a dalšími organizacemi, zbývá už ale jen pár dní. „Ony ty ubytované ženy i psaly dopis a velmi pokorně žádaly, aby dostaly alespoň dvouměsíční odklad, aby si mohly něco najít. Ony nechtějí ten systém zneužívat nebo na něm parazitovat, chtějí jen žít, pracovat a hlavně pořád počítají s tím, že hned jak válka skončí, pojedou zpět domů,“ dodala Vrbová.

Ukrajinka s dětmi našla azyl na nádraží v Plasích (31. 3. 2022)