Kódy do covidpasu začneme vydávat od 1. června, řekl Babiš

„V příštím týdnu začínáme testovat naše řešení v rámci Evropy.

Od 1. června budeme vydávat EU QR kódy každému, kdo je očkovaný proti covidu-19, prodělal tuto nemoc, nebo je po testech,“ sdělil ve svém tradičním nedělním videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš.



Všechny informace bude mít každý dostupné online na webové adrese ocko.uzis.cz, dodal Babiš.



V druhé půlce června mají být data dostupná i ve speciální mobilní aplikaci. „Podporujeme i aplikace třetích stran, například Hospodářské komory s jejich konceptem Bezpečné provozovny,“ řekl Babiš.



Do aplikace uživatel zapíše kód, který po očkování nebo PCR testu dostane. Poté mu ještě přijde potvrzovací SMS zpráva k ověření. „Chceme, aby informace byla dostupná v e-mailu i aplikaci, a to i pro ostatní cestovatele. Platit by tak měla například i pro cestující z Itálie s jejich aplikací,“ řekl ve čtvrtek v pořadu Rozstřel vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla.

Kdo chytrý telefon, aby mohl aplikaci používat, nebude mít, bude moci používat certifikát s QR kódem, který bude vytištěný na papíře.



„Covidpas má sloužit k tomu, aby Čechům umožnil vycestovat do zahraničí, a také zahraničním turistům strávit dovolenou u nás,“ doplnil premiér.

Ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že by covidpas mohl být i pro hromadné akce jako součást vstupenky. V neděli to připomněl i Babiš. „Velký zájem je ze stran pořadatelů hromadných akcí, se kterými řešíme využití QR kódů na jejich akcích,“ uvedl premiér.

Podle vládního zmocněnce pro informační technologie je Česko společně s 12 zeměmi v první vlně testování aplikace. Propojenost s ostatními zeměmi je jedna z hlavních priorit, co musí aplikace splňovat. Plně fungovat by měla podle Dzurilly na začátku prázdnin, tedy počátkem července.

Certifikáty, které už očkovaní lidé dostali, se budou muset kvůli QR kódům předělat. „Takových případů je zhruba milion. Pokud očkovaní lidé zadali při vakcinaci i e-mail, dostanou nový certifikát s kódem tam. Ostatní budeme také informovat, že je potřeba certifikáty vyměnit,“ doplnil.